Aaj Ka Panchang 18 August 2026: धार्मिक मान्यता है कि कलियुग के अंत में धर्म की पुन:स्थापना के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे. धर्म-शास्त्रों के अनुसार श्रीहरि का 10वां और अंतिम अवतार कल्कि अवतार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा. लिहाजा हर साल कल्कि जयंती मनाई जाती है. इस साल 18 अगस्त 2026 यानी कि आज कल्कि जयंती है. वहीं आज सावन महीने का तीसरा मंगला गौरी व्रत भी रखा जाएगा. ये व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं. वहीं अविवाहित लड़कियां मनपसंद जीवनसाथी पाने के लिए रखती हैं. इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजी की जाती है और पार्वती माता को श्रृंगार अर्पित करने का बड़ा महत्व है. जानिए आज पूजा के शुभ मुहूर्त, आज के योग, नक्षत्र, राहुकाल समेत 18 अगस्त का पूरा पंचांग.
आज की तिथि - शाम 05:50 बजे तक सावन शुक्ल षष्ठी तिथि रहेगी. इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - मंगलवार.
आज के व्रत-त्योहार - कल्कि जयंती, मंगला गौरी व्रत.
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में रहेंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 04:58 बजे से पूरे दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - तड़के सुबह 03:28 बजे तक शुक्ल योग रहेगा और इसके बाद ब्रह्म योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 06:08 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:53 बजे
चन्द्रोदय - सुबह 11:12 बजे
चन्द्रास्त - रात 10:26 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:32 बजे से 05:20 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:05 बजे से 12:56 बजे तक
अमृत काल - रात 09:18 बजे से 11:01 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 03:42 बजे से 05:17 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 09:19 बजे से 10:55 बजे तक
कुलिक - दोपहर 12:30 PM – 2:06 PM
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:41 बजे से 09:32 बजे तक, देर रात 11:23 बजे से 12:08 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 10:59 बजे से 12:42 बजे तक
तैतिल - सुबह 05:20 बजे से शाम 05:51 बजे तक
गर - शाम 05:51 बजे से 19 अगस्त की सुबह 06:31 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)