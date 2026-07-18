Aaj Ka Panchang 18 July 2026: आज आषाढ़ शुक्ल पंचमी तिथि है. वहीं फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और रवि योग व वरीयान योग बन रहे हैं. साथ ही आज चंद्रमा गोचर करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. सुबह के समय राहुकाल रहने से इस दौरान शुभ काम करने से बचें.
वहीं शनिवार का दिन होने से आज शनि देव की पूजा करना और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना कामों में आ रही बाधाएं दूर करेगा. प्रोकेरला और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर यहां देखें आज 18 जुलाई 2026 का दैनिक पंचांग.
आज की तिथि - सुबह 04:43 बजे से पूरे दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी.
आज का वार - शनिवार.
आज के व्रत-त्योहार - Nil.
आज के ग्रह गोचर - द्रिक पंचांग के अनुसार,
आज का नक्षत्र - शाम 06:34 बजे तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - शाम 6 बजे से 19 जुलाई की सुबह 05:35 बजे तक रहेगा. वहीं रात 08:45 बजे तक वरीयान योग रहेगा और उसके बाद परिघ योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 05:55 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:10 बजे
चन्द्रोदय - सुबह 09:43 बजे
चन्द्रास्त - रात 10:13 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:19 बजे से 05:07 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:06 बजे से 12:59 बजे तक
अमृत काल - सुबह 11:44 बजे से दोपहर 01:18 बजे तक
राहुकाल - सुबह 09:14 बजे से 10:53 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 02:12 बजे से 03:51 बजे तक
कुलिक - सुबह 05:55 बजे से 07:34 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 07:41 बजे से 08:34 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 01:15 बजे से 02:52 बजे तक
बव - सुबह 04:43 बजे से शाम 04:07 बजे तक
बालव - शाम 04:07 बजे से 19 जुलाई की सुबह 03:43 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)