Aaj Ka Panchang 18 September 2026: संतान सप्तमी व्रत आज 18 सितंबर 2026, शुक्रवार को रखा जाएगा. इस दिन माएं व्रत रखकर अपने बच्चे की लंबी उम्र, अच्छी सेहत की कामना करती हैं. वहीं राधा अष्टमी से एक दिन पहले पड़ने वाली भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को राधा रानी की प्रमुख सखी ललिता सखी के लिए भी व्रत रखा जाता है. इस साल संतान सप्तमी पर भद्रा का साया रहेगा. 18 सितंबर की दोपहर 01:00 बजे भद्रा प्रारंभ होगी और अगले 18 व 19 सितंबर की रात 02:13 बजे समाप्त होगी. बेहतर है कि दोपहर 1 बजे भद्राकाल लगने से पहले ही पूजा कर लें. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें 18 सितंबर के योग, नक्षत्र, शुभ-अशुभ काल समेत पूरा पंचांग.
आज की तिथि - दोपहर 01:01 बजे तक भाद्रपद शुक्ल सप्तमी तिथि रहेगी और उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - शुक्रवार.
आज के व्रत-त्योहार - संतान सप्तमी व्रत, ललिता सप्तमी.
आज के ग्रह गोचर - द्रिक पंचांग के अनुसार, 18 सितंबर की शाम 04:44 बजे मंगल ग्रह गोचर करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे.
आज का नक्षत्र - रात 10:44 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - 17 व 18 सितंबर की देर रात 01:34 बजे तक प्रीति योग रहेगा और इसके बाद आयुष्मान योग रहेगा.
सूर्योदय - 6:18 AM
सूर्यास्त - 6:24 PM
चन्द्रोदय - Sep 18 12:42 PM
चन्द्रास्त - Sep 18 11:18 PM
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:42 बजे से 05:30 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:56 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक
अमृत काल - दोपहर 12:53 बजे से 02:41 बजे तक
राहुकाल - सुबह 10:50 बजे से दोपहर 12:21 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 03:22 बजे से 04:53 बजे तक
कुलिक - सुबह 07:48 बजे से 09:19 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:43 बजे से 09:31 बजे तक, दोपहर 12:45 बजे से 01:33 बजे तक
वणिज - दोपहर 01:01 बजे तक
विष्टि - दोपहर 01:01 बजे से देर रात 02:13 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)