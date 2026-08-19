Aaj Ka Panchang 19 August 2026: श्रीरामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसी रचनाएं करने वाले गोस्वामी तुलसीदास की आज 19 अगस्त 2026 को जयंती है. तुलसीदास जी का जन्म सावन शुक्ल सप्तमी को हुआ था. उन्हें महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है. इस साल तुलसीदास जी की 529वीं जयंती है. इस मौके पर ब्रह्म योग बन रहा है. साथ ही स्वाति और विशाखा नक्षत्र रहेगा. वहीं शाम को 07:19 बजे से भद्रा काल शुरू होगा और 20 अगस्त की सुबह 08:15 बजे समाप्त होगा. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें आज का पंचांग.
आज की तिथि - शाम 07:19 बजे तक सावन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी और इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - बुधवार.
आज के व्रत-त्योहार - तुलसीदास जयंती.
आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में रहेंगे. वहीं बुध ग्रह अस्त हो गए हैं.
आज का नक्षत्र - सुबह 06:46 बजे तक स्वाति नक्षत्र रहेगा और इसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - सुबह 03:22 बजे से पूरे दिन ब्रह्म योग रहेगा.
भद्रा काल - 19 अगस्त की शाम 07:19 बजे से भद्रा काल आरंभ होगा और अगले दिन 20 अगस्त को सुबह 08:15 बजे समाप्त होगा.
सूर्योदय - सुबह 06:08 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:52 बजे
चन्द्रोदय - दोपहर 12:07 बजे
चन्द्रास्त - देर रात 11:06 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:32 बजे से 05:20 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - Nil
अमृत काल - देर रात 11:27 बजे से 01:13 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 12:30 बजे से 02:06 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 07:44 बजे से 09:19 बजे तक
कुलिक - सुबह 10:55 बजे से 12:30 बजे तक
दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:05 बजे से 12:56 बजे तक
वर्ज्यम् - दोपहर 12:55 बजे से 02:40 बजे तक
गर - 18 अगस्त की शाम 05:51 बजे से 19 अगस्त की सुबह 06:31 बजे तक
वणिज - सुबह 06:31 बजे से शाम 07:20 बजे तक
विष्टि - शाम 07:20 बजे से 20 अगस्त की सुबह 08:16 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)