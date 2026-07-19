Aaj Ka Panchang 19 July 2026: भगवान कार्तिकेय (मुरुगन) को समर्पित स्कंद षष्ठी व्रत आज 19 जुलाई 2026, रविवार को रखा जाएगा. आषाढ़ महीने का व्रत होने के कारण इसे आषाढ़ी स्कंद षष्ठी कहेंगे. यह व्रत करने से सुख-समृद्धि मिलती है, शत्रुओं पर जीत मिलती है.
साथ ही आज सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है. सुबह 05:35 बजे से यह योग शुरू हो रहा है और 20 जुलाई की सुबह 05:38 बजे तक रहेगा. इसके अलावा अमृत सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है. प्रोकेरला और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें आज का पंचांग.
आज की तिथि - 19 जुलाई 2026 की तड़के सुबह 03:43 बजे से आषाढ़ शुक्ल षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि पूरे दिन रहेगी.
आज का वार - रविवार.
आज के व्रत-त्योहार - स्कंद षष्ठी.
आज के ग्रह गोचर - पूरे दिन चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे.
आज का नक्षत्र - शाम 06:11 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और इसके बाद हस्त नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - शाम 07:22 बजे तक परिघ योग रहेगा और इसके बाद शिव योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 05:55 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:10 बजे
चन्द्रोदय - सुबह 10:39 बजे
चन्द्रास्त - रात 10:46 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:19 बजे से 05:07 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:06 बजे से 12:59 बजे तक
अमृत काल - सुबह 10:55 बजे से 12:32 बजे तक
राहुकाल - सुबह 05:31 बजे से 07:10 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 12:33 बजे से 02:12 बजे तक
कुलिक - दोपहर 03:51 बजे से शाम 05:31 बजे तक
दुर्मुहूर्त - शाम 05:24 बजे से 06:17 बजे तक
वर्ज्यम् - देर रात 02:55 बजे से सुबह 04:35 बजे तक
कौलव - तड़के सुबह 03:43 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक
तैतिल - दोपहर 03:30 बजे से 20 जुलाई की सुबह 03:30 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)