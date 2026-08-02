Aaj Ka Panchang 2 August 2026: सावन महीने का चौथा दिन है और आज सावन कृष्ण चतुर्थी है. यह सावन की पहली चतुर्थी है, जिसे गजानन संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है. हालांकि गणेश पूजा की इस पवित्र तिथि पर पंचक और अतिगण्ड योग का साया है. वहीं पूर्वभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. आज चतुर्थी पर विधि-विधान से पूजा करके, उन्हें दूर्वा अर्पित करें और रात को चंद्रोदय होते ही चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें. तब ही संकष्टी चतुर्थी व्रत पूरा माना जाता है. प्रोकेरला और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें 2 अगस्त का पंचांग.
आज की तिथि - रात 11:15 बजे तक सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी और उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - रविवार.
आज के व्रत-त्योहार - गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत. (संबंधित खबर: सावन की पहली चतुर्थी कब? भगवान शिव और गणेश जी की इस विधि से करें पूजा)
आज के ग्रह गोचर - दोपहर 03:26 बजे चंद्रमा गोचर करके मीन राशि में आएंगे. साथ ही रात 10:59 बजे मंगल मिथुन राशि में आएंगे.
आज का नक्षत्र - रात 09:37 बजे तक पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - रात 10:29 बजे तक अतिगण्ड योग रहेगा और उसके बाद सुकर्मा योग बनेगा.
सूर्योदय - सुबह 06:01 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:04 बजे
चन्द्रोदय - रात 09:26 बजे
चन्द्रास्त - 3 अगस्त की सुबह 09:58 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:25 बजे से 05:13 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:07 बजे से 12:59 बजे तक
अमृत काल - दोपहर 01:19 बजे से 02:58 बजे तक
राहुकाल - शाम 05:26 बजे से 07:04 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 12:33 बजे से 02:10 बजे तक
कुलिक - दोपहर 03:48 बजे से शाम 05:26 बजे तक
दुर्मुहूर्त - शाम 05:20 बजे से 06:12 बजे तक
बव - 1 अगस्त की रात 11:07 PM बजे से 2 अगस्त की सुबह 11:15 बजे तक
बालव - सुबह 11:15 बजे से रात 11:15 बजे तक
कौलव - रात 11:15 बजे से 3 अगस्त की सुबह 11:09 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)