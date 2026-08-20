Aaj Ka Panchang 20 August 2026: हर महीने की सावन शुक्ल अष्टमी को मासिक दुर्गाष्टमी व्रत रखा जाता है. आज श्रावण मास की मासिक दुर्गाष्टमी है, जो मां दुर्गा की पूजा करके उनकी कृपा पाने का विशेष दिन है. साथ ही आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाकर विंछुड़ो योग बना रहे हैं, जिसे ज्योतिष में अशुभ माना गया है.
इसके अलावा आज सुबह का सूर्योदय भद्रा काल में होगा. सुबह 08:15 बजे तक भद्रा काल रहेगा. गुरुवार व्रत आज रखा जाएगा, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा करने और उन्हें पीले फूल, पीले फल अर्पित करना बेहद शुभ माना गया है. प्रोकरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर जानें आज के सारे योग, नक्षत्र, शुभ-अशुभ काल, भद्रा काल, राहु काल समेत 20 अगस्त का पूरा पंचांग.
आज की तिथि - रात 09:18 बजे तक सावन मास की अष्टमी रहेगी. उसके बाद नवमी तिथि रहेगी.
आज का वार - गुरुवार.
आज के व्रत-त्योहार - मासिक दुर्गाष्टमी और गुरुवार व्रत.
आज के ग्रह गोचर - द्रिक पंचांग के अनुसार तड़के सुबह 02:29 बजे चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. साथ ही
आज का नक्षत्र - सुबह 09:08 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - सुबह 04:24 बजे तक इन्द्र योग रहेगा और इसके बाद वैधृति योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 06:08 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:51 बजे
चन्द्रोदय - दोपहर 01:03 बजे
चन्द्रास्त - देर रात 11:48 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:32 बजे से 05:20 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:04 बजे से 12:55 बजे तक
अमृत काल - देर रात 12:16 बजे से 02:03 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 02:05 बजे से 03:41 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 06:08 बजे से 07:44 बजे तक
कुलिक - सुबह 09:19 बजे से 10:54 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 10:23 बजे से 11:14 बजे तक, दोपहर 03:28 बजे से शाम 04:19 बजे तक
वर्ज्यम् - दोपहर 01:35 बजे से 03:22 बजे तक
विष्टि - सुबह 08:16 बजे तक
बव - सुबह 08:16 बजे से रात 09:18 बजे तक
बालव - रात 09:18 बजे से 21 अगस्त की सुबह 10:26 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)