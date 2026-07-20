Aaj Ka Panchang 20 July 2026: ताप्ती नदी का बड़ा धार्मिक महत्व है. इसे भगवान सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन माना गया है. ताप्ती जयंती के दिन ताप्ती नदी के जल में स्नान करने से शनि की साढ़ेसाती-ढैय्या के कष्टों और सूर्य ग्रह से संबंधित दोषों से मुक्ति मिलती है.
वहीं आज सोमवार व्रत रखा जाएगा और भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से पूजा-पाठ करें. खास बात यह है कि भगवान शिव को समर्पित सोमवार व्रत के दिन शिव योग का संयोग भी बन रहा है. प्रोकेरला और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें 20 जुलाई 2026 का दैनिक पंचांग.
आज की तिथि - आज तड़के सुबह 03:30 बजे तक आषाढ़ शुक्ल सप्तमी तिथि रहेगी और इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - सोमवार.
आज के व्रत-त्योहार - ताप्ती जयंती और सोमवार व्रत. (संबंधित खबर: रिश्ते में शनि देव की बहन हैं ताप्ती नदी, जयंती पर करें ये उपाय, दूर होंगे कुंडली के कई दोष)
आज के ग्रह गोचर - द्रिक पंचांग के अनुसार सुबह 11:33 बजे सूर्य शनि के नक्षत्र पुष्य में प्रवेश कर रहे हैं. वहीं चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में रहेंगे.
आज का नक्षत्र - शाम 07:09 बजे तक हस्त नक्षत्र रहेगा और इसके बाद चित्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - शाम 06:36 बजे तक शिव योग रहेगा, जिसे शिव योग पूजा के लिए विशेष माना गया है.
सूर्योदय - 5:56 AM
सूर्यास्त - 7:10 PM
चन्द्रोदय - Jul 20 11:34 AM
चन्द्रास्त - Jul 20 11:19 PM
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:20 बजे से 05:08 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:06 बजे से 12:59 बजे तक
अमृत काल - दोपहर 12:54 बजे से 02:34 बजे तक
राहुकाल - सुबह 07:35 बजे से 09:14 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 10:54 बजे से दोपहर 12:33 बजे तक
कुलिक - दोपहर 02:12 बजे से 03:51 बजे तक
दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:59 बजे से 01:52 बजे तक, दोपहर 03:38 बजे से 04:31 बजे तब
वर्ज्यम् - सुबह 03:42 बजे से 05:25 बजे तक
गर - सुबह 03:30 बजे से दोपहर 03:41 बजे तक
वणिज - दोपहर 03:41 बजे से 21 जुलाई की सुबह 04:03 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)