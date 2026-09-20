/Aaj Ka Panchang: आज बन रहे 2 शुभ योग, शाम को रहेगा राहु काल, देखें 20 सितंबर का दैनिक पंचांग

Aaj Ka Panchang 20 September 2026: आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, नवमी तिथि को रिक्ता तिथि माना गया है. यानी कि इस दिन शुभ कार्य वर्जित होते हैं. लेकिन यह तिथि शनिवार या मंगलवार को पड़ जाए तो राज्यप्रद भी हो सकती है. हालांकि इस बार यह रविवार को पड़ रही है. वैसे 20 सितंबर यानी कि आज सौभाग्य और शोभन योग बन रहे हैं. यह योग सुख-समृद्धि, सफलता देने वाले माने गए हैं. देखें आज का पंचांग 20 सितंबर 2026.
आज की तिथि - शाम 05:51 बजे तक भाद्रपद शुक्ल नवमी तिथि रहेगी ओर इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - रविवार.
आज के ग्रह गोचर - द्रिक पंचांग के अनुसार, 20 सितंबर की सुबह 08:53 बजे गुरु अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं.
आज का नक्षत्र - 19 व 20 सितंबर की रात 01:42 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद पूरे दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - दोपहर 03:22 बजे तक सौभाग्य योग रहेगा और उसके बाद शोभन योग रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 06:18 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:22 बजे
चन्द्रोदय - दोपहर 02:21 बजे
चन्द्रास्त - 20 व 21 सितंबर की रात 01:05 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:42 बजे से 05:30 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:56 बजे से दोपहर 12:44 बजे तक
अमृत काल - देर रात 11:11 बजे से 12:59 बजे तक
राहुकाल - शाम 04:51 बजे से शाम 06:21 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 12:20 बजे से 01:50 बजे तक
कुलिक - दोपहर 03:21 बजे से शाम 04:51 बजे तक
दुर्मुहूर्त - शाम 04:45 बजे से 05:33 बजे तक
वर्ज्यम् - दोपहर 12:26 बजे से 02:13 बजे तक
कौलव - सुबह 04:40 बजे से शाम 05:52 बजे तक
तैतिल - शाम 05:52 बजे से 21 सितंबर की सुबह 06:59 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)