Aaj Ka Panchang 21 August 2026: सावन महीना अब खत्म होने का है आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. इस मौके पर एक ओर सुबह से ही सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है. इस योग में किए गए काम सफल होते हैं. आज शुक्रवार को धन प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी की पूजा करके खीर का भोग लगाने की मान्यता है. इससे जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है. वहीं आज 3 अशुभ योग भी बन रहे हैं- वैधृति योग, विष्कुम्भ योग और विंछुड़ो. साथ ही आज अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर जानें आज का राहुकाल, करण, शुभ-अशुभ समय समेत पूरा पंचांग.
आज की तिथि - दोपहर 11:36 बजे तक सावन शुक्ल नवमी तिथि रहेगी और इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - शुक्रवार.
आज के व्रत-त्योहार - शुक्रवार व्रत.
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में रहकर विंछुड़ो योग बनाएंगे. साथ ही शुक्र और शनि एक-दूसरे से 180 डिग्री पर रहकर प्रतियुति दृष्टि योग बनाएंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 11:52 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - सुबह 04:24 बजे तक वैधृति योग रहेगा और इसके बाद विष्कुम्भ योग रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 06:09 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:50 बजे
चन्द्रोदय - दोपहर 01:58 बजे
चन्द्रास्त - 21 व 22 अगस्त की रात 12:36 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:33 बजे से 05:21 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:04 बजे से 12:55 बजे तक
अमृत काल - सुबह 04:55 बजे से 06:43 बजे तक
राहुकाल - सुबह 10:54 बजे से 12:30 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 03:40 दोपहर 05:15 बजे तक
कुलिक - सुबह 07:44 बजे से 09:19 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:41 बजे से 09:32 बजे तक, दोपहर 12:55 बजे से 01:46 बजे तक
वर्ज्यम् - शाम 06:09 बजे से 07:57 बजे तक
बालव - सुबह 10:26 बजे
कौलव - सुबह 10:26 बजे से रात 11:36 बजे तक
तैतिल - देर रात 11:36 बजे से 12:48 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)