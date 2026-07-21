Aaj Ka Panchang 21 July 2026: हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गाष्टमी व्रत रखा जाता है. साथ ही इस समय आषाढ़ गुप्त नवरात्र चल रही हैं, जिसकी आज अष्टमी तिथि है. लिहाजा आज 21 जुलाई 2026 की मासिक दुर्गाष्टमी विशेष है.
वहीं आज शाम 06:25 बजे तक सिद्ध योग रहेगा. जिसमें किए गए कार्य सफल होते हैं. आज चंद्रमा, धन-समृद्धि के दाता शुक्र की राशि तुला में गोचर कर रहे हैं. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें 21 जुलाई 2026, मंगलवार का पूरा पंचांग.
आज की तिथि - सुबह 04:03 बजे से पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल अष्टमी तिथि रहेगी.
आज का वार - मंगलवार
आज के व्रत-त्योहार - मासिक दुर्गाष्टमी व्रत, आषाढ़ गुप्त नवरात्र की अष्टमी तिथि.
आज के ग्रह गोचर - द्रिक पंचांग के अनुसार सुबह 07:54 बजे चंद्रमा गोचर करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे.
आज का नक्षत्र - रात 08:49 बजे तक चित्रा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद स्वाति नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - शाम 06:25 बजे तक सिद्ध योग रहेगा और इसके बाद साध्य योग रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 05:56 बजे तक
सूर्यास्त - शाम 07:09 बजे
चन्द्रोदय - दोपहर 12:28 बजे
चन्द्रास्त - रात 11:53 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:20 बजे से 05:08 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:06 बजे से 12:59 बजे तक
अमृत काल - दोपहर 01:58 बजे से 03:41 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 03:51 बजे से शाम 05:30 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 09:15 बजे से 10:54 बजे तक
कुलिक - दोपहर 12:33 बजे से 02:12 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:35 बजे से 09:28 बजे तक, रात 11:28 बजे से देर रात 12:11 बजे तक
वर्ज्यम् - रात 02:56 बजे से सुबह 04:41 बजे तक
विष्टि - सुबह 04:03 बजे से 04:35 बजे तक
बव - दोपहर 04:35 बजे से 22 जुलाई की सुबह 05:17 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)