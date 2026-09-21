/Aaj Ka Panchang: आज रखा जाएगा दशावतार व्रत, सुबह से ही शुरू होगा राहुकाल, देखें 21 सितंबर का पंचांग

Aaj Ka Panchang 21 September 2026: भाद्रपद शुक्ल दशमी तिथि को दशावतार व्रत रखा जाता है. यह व्रत भगवान विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित व्रत है. धार्मिक मान्यता है कि यह व्रत करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं. पापों से मुक्ति मिलती है और मरने के बाद मोक्ष मिलने की मान्यता है. इस दिन भगवान विष्णु और उनके सारे अवतारों की पूजा करने के साथ-साथ 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करना बेहद पुण्यदायी और लाभदायी माना गया है.
आज इस बेहद अहम व्रत के दिन शोभन योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं सुबह 07:49 बजे से राहुकाल शुरू होगा. जानें आज के शुभ-अशुभ काल, योग, मुहूर्त, नक्षत्र समेत पूरा पंचांग.
आज की तिथि - भाद्रपद शुक्ल दशमी तिथि 21 सितंबर की रात 08:01 बजे तक रहेगी और इसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - सोमवार.
आज के व्रत-त्योहार - दशावतार व्रत.
आज के ग्रह गोचर - द्रिक पंचांग के अनुसार, 21 सितंबर 2026 की सुबह 11:14 बजे चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 04:34 बज से पूरे दिन उत्तरषाढ़ा नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - 21 सितंबर की शाम 04:05 बजे तक शोभन योग रहेगा और इसके बाद अतिगण्ड योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 06:19 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:20 बजे
चन्द्रोदय - दोपहर 03:04 बजे
चन्द्रास्त - देर रात 02:01 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:43 बजे से 05:31 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:55 बजे से दोपहर 12:44 बजे तक
अमृत काल - देर रात 12:01 बजे से 01:47 बजे तक
राहुकाल - सुबह 07:49 बजे से 09:19 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 10:49 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक
कुलिक - दोपहर 01:50 बजे से 03:20 बजे तक
दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:44 बजे से 01:32 बजे तक, दोपहर 03:08 बजे से 03:56 बजे तक
वर्ज्यम् - दोपहर 01:25 बजे से 03:11 बजे तक
तैतिल - सुबह 06:59 बजे तक
गर - सुबह 06:59 बजे से रात 08:01 बजे तक
वणिज - रात 08:01 बजे से 22 सितंबर की सुबह 08:56 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)