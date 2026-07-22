Aaj Ka Panchang 22 July 2026: आषाढ़ शुक्ल नवमी को भड़ली नवमी कहते हैं. चातुर्मास से पहले शुभ कार्य करने का ये आखिरी दिन होता है. लेकिन इस साल भड़ली नवमी पर गुरु तारा अस्त होने से शादी, गृहप्रवेश जैसे कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकेंगे. 22 जुलाई को भड़ली नवमी से पहले ही 14 जुलाई को गुरु तारा अस्त हो चुका है, जिसका शुभ कार्यों के लिए उदित रहना जरूरी होता है.
भले ही इस साल भड़ली नवमी के अबूझ मुहूर्त पर शादी, गृहप्रवेश, नए काम की शुरुआत जैसे कार्य नहीं हो सकेंगे. फिर भी आज भगवान लक्ष्मी-नारायण और मां दुर्गा की पूजा करना, जरूरतमंदों को दान करना बहुत पुण्य देगा. आज आषाढ़ गुप्त नवरात्र का आखिरी दिन भी है. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणना के आधार पर जानें आज के मुहूर्त समेत पूरा पंचांग.
आज की तिथि - सुबह 05:16 बजे से पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल नवमी तिथि रहेगी. जिसे भड़ली नवमी, भड़रिया नवमी कहा जाता है.
आज का वार - बुधवार.
आज के व्रत-त्योहार - भड़ली नवमी.
आज के ग्रह गोचर - द्रिक पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे.
आज का नक्षत्र - रात 11:03 बजे तक स्वाति नक्षत्र रहेगा और इसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - शाम 06:41 बजे तक साध्य योग रहेगा और इसके बाद शुभ योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - 5:57 AM
सूर्यास्त - 7:09 PM
चन्द्रोदय - Jul 22 1:22 PM
चन्द्रास्त - Jul 23 12:30 AM
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:21 बजे से 05:09 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - Nil (दोपहर में राहुकाल रहने से अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा.)
अमृत काल - दोपहर 01:26 बजे से 03:11 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 12:33 बजे से 02:12 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 07:36 बजे से 09:15 बजे तक
कुलिक - सुबह 10:54 बजे से दोपहर 12:33 बजे तक
दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:06 बजे से 12:59 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 05:16 बजे से 07:03 बजे तक
बालव - सुबह 05:17 बजे से शाम 06:06 बजे तक
कौलव - शाम 06:07 बजे से अगले दिन 23 जुलाई की सुबह 07:03 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)