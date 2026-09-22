/Aaj Ka Panchang: परिवर्तिनी एकादशी पर आज भद्रा साया, सुबह रहेगा शुभ रवि योग, देखें 22 सितंबर का पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 22 September 2026: परिवर्तिनी एकादशी का दिन 4 महीने के चातुर्मास का बीच का वो दिन होता है जब पाताल लोक में विश्राम कर रहे भगवान विष्णु करवट बदलते हैं. इस शुभ दिन व्रत रखने, श्रीहरि विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है. इस साल 22 सितंबर को परिवर्तिनी एकादशी पर रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है. दूसरी ओर सुबह से रात तक अशुभ भद्राकाल रहेगा. ऐसे में पूजा के शुभ मुहूर्त, योग, नक्षत्र समेत 22 सितंबर 2026, मंगलवार का पूरा पंचांग.
आज की तिथि - रात 09:43 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी और इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - मंगलवार,
आज के व्रत-त्योहार - परिवर्तिनी एकादशी व्रत, (यह भी पढ़ें: योगनिद्रा में लीन भगवान विष्णु परिवर्तिनी एकादशी के दिन ही करवट क्यों लेते हैं?)
आज के ग्रह गोचर - बुध और गुरु एक-दूसरे से 60 डिग्री पर रहकर लाभ दृष्टि योग बना रहे हैं. वहीं चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में रहेंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 07:06 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज भद्रा काल - सुबह 08:55 बजे से प्रारंभ होगा और रात 09:43 बजे तक रहेगा.
आज के योग - सुबह 06:09 बजे से 07:06 बजे तक रवि योग रहेगा. शाम 04:28 बजे तक अतिगण्ड योग रहेगा और उसके बाद सुकर्मा योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 06:19 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:19 बजे
चन्द्रोदय - दोपहर 03:43 बजे
चन्द्रास्त - 22 व 23 सितंबर की रात 02:56 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:43 बजे से 05:31 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:55 बजे से दोपहर 12:43 बजे तक
अमृत काल - रात 10:00 बजे से 11:44 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 03:19 बजे से शाम 04:49 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 09:19 बजे से 10:49 बजे तक
कुलिक - दोपहर 12:19 बजे से 01:49 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:43 बजे से 09:31 बजे तक, देर रात 11:07 बजे से 11:55 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 11:26 बजे से दोपहर 01:10 बजे तक
वणिज - सुबह 08:56 बजे तक
विष्टि - सुबह 08:56 बजे से रात 09:43 बजे तक
बव - रात 09:43 बजे से अगले दिन 23 सितंबर की सुबह 10:22 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)