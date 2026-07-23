Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Aaj Ka Panchang: सबसे अशुभ समय विंछुड़ो आज से शुरू, गलती से भी न करें कोई भी शुभ काम, देखें 23 जुलाई का पंचांग

Aaj Ka Panchang: सबसे अशुभ समय विंछुड़ो आज से शुरू, गलती से भी न करें कोई भी शुभ काम, देखें 23 जुलाई का पंचांग

Today Panchang: आज आषाढ़ शुक्‍ल दशमी तिथि है. वहीं शाम 7 बजकर 1 मिनट से विंछुड़ो शुरू हो रहा है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. जानिए वजह और 23 जुलाई का पंचांग.

Written ByShraddha Jain
Published: Jul 23, 2026, 05:00 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:00 AM IST
Aaj Ka Panchang: सबसे अशुभ समय विंछुड़ो आज से शुरू, गलती से भी न करें कोई भी शुभ काम, देखें 23 जुलाई का पंचांग

About the Author

Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बालेन शाह में 'बदलाव' के बाद भारत का बड़ा तोहफा, कोलकाता से नेपाल पहुंची पहली ट्रेन
India-Nepal News in Hindi48 min ago
2
rashifal by ajay bhambi53 min ago
3
Karnataka News in Hindi1 hr ago
4
Jammu kashmir news in hindi1 hr ago
5
india-china news6:19 PM IST