/Aaj Ka Panchang: सबसे अशुभ समय विंछुड़ो आज से शुरू, गलती से भी न करें कोई भी शुभ काम, देखें 23 जुलाई का पंचांग

Aaj Ka Panchang 23 July 2026: ज्योतिष के अनुसार, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं. यानी कि कमजोर होते हैं. मन के कारक चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में हों तो उसे 'विंछुड़ो' कहा जाता है. इस समय को कोई भी शुभ काम करने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए त्याज्य या अशुभ माना गया है.
दरअसल, नीच का चंद्रमा व्यक्ति के मन को बेजा भावुक, रहस्यमयी और मूड स्विंग का शिकार बना देता है. इसलिए इस समय में व्यक्ति के गलत निर्णय लेने की आशंका ज्यादा रहती है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 23 जुलाई 2026 की शाम 07:01 बजे से विंछुड़ो प्रारंभ हो रहा है. जो कि अगले ढाई दिन तक रहेगा, जब तक चंद्रमा 26 जुलाई की सुबह 07:34 बजे वृश्चिक राशि से निकलकर धनु में प्रवेश नहीं कर जाते. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर जानें 23 जुलाई की तिथि, नक्षत्र, शुभ-अशुभ योग समेत पूरा पंचांग.
आज की तिथि - आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 07:03 बजे से शुरू होगी जो पूरे दिन रहेगी.
आज का वार - गुरुवार.
आज के व्रत-त्योहार - गुरुवार व्रत.
आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा
आज का नक्षत्र - 23 जुलाई को पूरे दिन विशाखा नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - शाम 07:19 बजे तक शुभ योग रहेगा, इसके बाद शुक्ल योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 05:57 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:09 बजे
चन्द्रोदय - दोपहर 02:17 बजे
चन्द्रास्त - 23 व 24 जुलाई की रात 01:10 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:21 बजे से 05:09 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:06 बजे से 12:59 बजे तक
अमृत काल - दोपहर 03:55 बजे से शाम 05:41 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 02:12 बजे से 03:51 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 05:57 बजे से 07:36 बजे तक
कुलिक - सुबह 09:15 बजे से 10:54 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 10:21 बजे से 11:14 बजे तक, दोपहर 03:37 बजे से 04:30 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 05:16 बजे से 07:03 बजे तक
कौलव - सुबह 07:03 बजे तक
तैतिल - सुबह 07:03 बजे से रात 08:06 बजे तक
गर - रात 08:06 बजे से 24 जुलाई की सुबह 09:13 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)