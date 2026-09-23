/Aaj Ka Panchang: वामन जयंती आज, परिवर्तिनी एकादशी का भी होगा पारण, देखें 23 सितंबर का पंचांग

Aaj Ka Panchang 23 September 2026: आज भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जिसे वामन द्वादशी कहा जाता है. इसी तिथि पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था जिसे वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है. साथ ही इससे एक दिन पहले योगनिद्रा में लीन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, जिसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं. वामन द्वादशी के दिन ही परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाता है.
इस साल परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण 23 सितंबर 2026 (बुधवार) को सुबह 06:10 बजे से 08:35 बजे के बीच किया जाएगा. वहीं आज से ही पंचक भी प्रारंभ हो रहे हैं. प्रोकेरला पंचाग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें 23 सितंबर का पंचांग.
आज की तिथि - 23 सितंबर की रात 10:50 बजे तक भाद्रपद शुक्ल द्वादशी तिथि रहेगी और इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - बुधवार.
आज के व्रत-त्योहार - वामन जयंती, परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण.
आज के ग्रह गोचर - द्रिक पंचांग के अनुसार, 23 सितंबर की रात 09:56 बजे चंद्रमा मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे.
पंचक- 23 सितंबर 2026, बुधवार की रात 09:57 बजे से पंचक प्रारंभ होंगे जो 28 सितंबर की सुबह 10:16 बजे समाप्त होंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 09:09 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - शाम 04:26 बजे तक सुकर्मा योग रहेगा और इसके बाद धृति योग रहेगा.
सूर्योदय - 6:19 AM
सूर्यास्त - 6:18 PM
चन्द्रोदय - Sep 23 4:20 PM
चन्द्रास्त - Sep 24 3:51 AM
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:43 बजे से 05:31 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - Nil
अमृत काल - देर रात 11:34 बजे से 01:15 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 12:19 बजे से 01:49 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 07:49 बजे से 09:19 बजे तक
कुलिक - सुबह 10:49 बजे से दोपहर 12:19 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 11:55 बजे से दोपहर 12:43 बजे तक
वर्ज्यम् - दोपहर 01:23 बजे से 03:05 बजे तक
बव - सुबह 10:22 बजे तक
बालव - सुबह 10:22 बजे से 10:51 बजे तक
कौलव - रात 10:51 बजे से 24 सितंबर की रात 11:09 AM
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)