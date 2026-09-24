/Aaj Ka Panchang: गुरु प्रदोष व्रत पर बना धृति योग का संयोग, पंचक का रहेगा दूसरा दिन, देखें 24 सितंबर का पंचांग

Aaj Ka Panchang 24 September 2026: आज भाद्रपद महीने का दूसरा प्रदोष व्रत रखा जाएगा, गुरुवार के दिन पड़ने से इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा. प्रदोष व्रत में शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है. आज इस मौके पर धृति योग और धनिष्ठा व शतभिषा नक्षत्र का संयोग बन रहा है. वहीं आज पंचक का साया भी रहेगा. ज्योतिष के अनुसार, धृति योग में जन्मे बच्चे दृढ़ स्वभाव वाले और धैर्यवान होते हैं. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें 24 सितंबर का पंचांग.
आज की तिथि - रात 11:18 बजे तक भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी रहेगी और इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - गुरुवार.
आज के व्रत-त्योहार - प्रदोष व्रत, गुरुवार व्रत.
आज के ग्रह गोचर - सुबह 05:50 बजे मंगल का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश हो जाएगा. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में रहेंगे.
आज का नक्षत्र - 24 सितंबर की सुबह 10:35 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद शतभिषा नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - दोपहर 03:54 बजे तक धृति योग रहेगा और इसके बाद शूल योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 06:20 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:17 बजे
चन्द्रोदय - शाम 04:54 बजे
चन्द्रास्त - 25 सितंबर की सुबह 04:46 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:44 बजे से 05:32 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:54 बजे से दोपहर 12:42 बजे तक
अमृत काल - सुबह 03:55 बजे से 05:34 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 01:48 बजे से 03:18 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 06:20 बजे से 07:49 बजे तक
कुलिक - सुबह 09:19 बजे से 10:49 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 10:19 बजे से 11:07 बजे तक, दोपहर 03:06 बजे से 03:54 बजे तक
वर्ज्यम् - शाम 06:01 बजे से 07:40 बजे तक
कौलव - सुबह 11:09 बजे से
तैतिल - सुबह 11:09 बजे से देर रात 11:18 बजे तक
गर - देर रात 11:18 बजे से 25 सितंबर की सुबह 11:17 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)