/Aaj Ka Panchang: भद्रा के साए में देवशयनी एकादशी, आज से ही शुरू होंगे गौरी व्रत, देखें 25 जुलाई का पंचांग

Aaj Ka Panchang 25 July 2026: आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इसे देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहते हैं. इस साल इस विशेष दिन सुबह ही भद्रा काल लग रहा है. द्रिक पंचांग के अनुसार, सुबह 11:34 बजे तक भद्रा काल रहेगा.
वहीं देवशयनी एकादशी से गौरी व्रत प्रारंभ होते हैं और आषाढ़ पूर्णिमा तक चलते हैं. ये व्रत अविवाहित लड़कियां मनपसंद जीवनसाथी पाने और वैवाहिक सुख के लिए रखती हैं. इसमें प्रमुख तौर गौरी माता और भगवान शिव की पूजा की जाती है. देखें आज के योग, संयोग, नक्षत्र, समेत 25 जुलाई का पूरा पंचांग.
आज की तिथि - सुबह 11:34 बजे तक आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि रहेगी और उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - शनिवार.
आज के व्रत-त्योहार - देवशयनी एकादशी, गौरी व्रत प्रारंभ. (संबंधित खबर: देवशयनी एकादशी को कतई न करें ये वर्जित काम)
आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में रहेंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 04:36 बजे से पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - रात 09:08 बजे तक ब्रह्म योग रहेगा, इसके बाद इन्द्र योग रहेगा.
सूर्योदय - 5:58 AM
सूर्यास्त - 7:08 PM
चन्द्रोदय - Jul 25 4:05 PM
चन्द्रास्त - Jul 26 2:42 AM
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:22 बजे से 05:10 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:07 बजे से 12:59 बजे तक
अमृत काल - रात 09:40 बजे से 11:28 बजे तक
राहुकाल - सुबह 09:15 बजे से 10:54 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 02:12 बजे से 03:50 बजे तक
कुलिक - सुबह 05:58 बजे से 07:37 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 07:43 बजे से 08:36 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 10:54 बजे से 12:42 बजे तक
विष्टि - सुबह 11:34 बजे तक
बव - सुबह 11:34 बजे से 26 जुलाई की सुबह 12:46 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)