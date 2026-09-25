/Aaj Ka Panchang: आज पंचक के साए में गणेश विसर्जन, अनंत भगवान की भी होगी पूजा, देखें मुहूर्त समेत 25 सितंबर का पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 25 September 2026: गणेश विसर्जन के साथ आज 10 दिवसीय गणेशोत्सव का समापन होने जा रहा है. वहीं अनंत चतुर्दशी भी है जो भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा का दिन है. 'अनंत' का अर्थ है- जिसका कोई अंत नहीं है. भगवान विष्णु को अनंत और शाश्वत माना गया है. इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करके जीवन में सुख, समृद्धि, स्थिरता और संकटों से रक्षा की प्रार्थना की जाती है.
साथ ही 14 गांठ वाला अनंत धागा बांधा जाता है, जिसे 14 लोकों का प्रतीक माना गया है. वहीं आज ये दोनों पर्व पंचक के साए में मनाए जाएंगे. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें आज का पूजा मुहूर्त, शुभ-अशुभ काल, योग, नक्षत्र, राहुकाल समेत 25 सितंबर 2026, शुक्रवार का पूरा पंचांग.
आज की तिथि - 25 सितंबर की देर रात 11:07 की तक भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी और इसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - शुक्रवार.
आज के व्रत-त्योहार - गणेश विसर्जन, अनंत चतुर्दशी. (यह भी पढ़ें: अनंत चतुर्दशी का पूजा मुहूर्त..14 गांठ वाला धागे का नियम, यहां देखें हर एक डिटेल)
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में रहेंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 11:22 बजे तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद पूर्वभाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - दोपहर 02:50 बजे तक शूल योग रहेगा और इसके बाद गण्ड योग बनेगा.
सूर्योदय - 6:20 AM
सूर्यास्त - 6:16 PM
चन्द्रोदय - Sep 25 5:27 PM
चन्द्रास्त - Sep 26 5:42 AM
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:44 बजे से 05:32 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:54 बजे से दोपहर 12:42 बजे तक
अमृत काल - तड़के सुबह 03:23 बजे से 05:00 बजे तक
राहुकाल - सुबह 10:49 बजे से दोपहर 12:18 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 03:17 बजे से शाम 04:47 बजे तक
कुलिक - सुबह 07:49 बजे से 09:19 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:43 बजे से 09:31 बजे तक, दोपहर 12:42 बजे से 01:30 बजे तक
वर्ज्यम् - शाम 05:48 बजे से 07:25 बजे तक
गर - सुबह 11:17 बजे तक
वणिज - सुबह 11:17 बजे से देर रात 11:07 बजे तक
विष्टि - देर रात 11:07 बजे से 26 सितंबर की सुबह 10:47 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)