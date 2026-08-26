Aaj Ka Panchang 26 August 2026: आज सावन शुक्ल त्रयोदशी तिथि सुबह 07:59 बजे तक रहेगी और इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी. इसके साथ ही सुबह 07:58 बजे तक सौभाग्य योग और शोभन योग रहेगा. लेकिन दोपहर में अभिजीत मुहूर्त के समय राहुकाल रहने से आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. लिहाजा बुधवार व्रत रखने वाले लोगों के लिए सुबह ही गणेश जी की पूजा करना शुभ रहेगा. ध्यान रखें कि गणपति बप्पा को पूजा में हरी दूर्वा जरूर अर्पित करें. साथ ही लड्डूडू-मोदक का भोग लगाएं. गणेश जी के मंत्रों का जाप करें.
वहीं चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे. देखें आज 26 अगस्त 2026 का पंचांग.
आज की तिथि - सुबह 07:59 बजे तक सावन शुक्ल त्रयोदशी तिथि रहेगी और इसके बाद पूरे दिन चतुर्दशी तिथि रहेगी.
आज का वार - बुधवार.
आज के व्रत-त्योहार - बुधवार व्रत.
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में संचरण करेंगे.
आज का नक्षत्र - पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - सुबह 07:58 बजे तक सौभाग्य योग रहेगा और इसके बाद शोभन योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 06:10 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:46 बजे
चन्द्रोदय - शाम 05:47 बजे
चन्द्रास्त - 27 अगस्त की सुबह 05:08 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:34 बजे से 05:22 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - Nil
अमृत काल - दोपहर 01:32 बजे से 03:15 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 12:28 बजे से 02:03 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 07:45 बजे से 09:19 बजे तक
कुलिक - सुबह 10:54 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक
दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:03 बजे से 12:53 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 05:02 बजे से 06:44 बजे तक
तैतिल - Aug 25 07:13 PM – Aug 26 07:59 AM
गर - Aug 26 07:59 AM – Aug 26 08:38 PM
वणिज - Aug 26 08:38 PM – Aug 27 09:09 AM
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)