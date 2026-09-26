Aaj Ka Panchang 26 September 2026: भाद्रपद पूर्णिमा को उन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है, जिनका निधन पूर्णिमा तिथि को हुआ हो. 26 सितंबर 2026, शनिवार को भाद्रपद पूर्णिमा है. इसके बाद अगले दिन से अश्विन मास प्रारंभ होगा. जिसमें 15 दिन पितृ पक्ष के होंगे और फिर शारदीय नवरात्र प्रारंभ होंगी. उससे पहले पितृ पक्ष के दौरान पितरों के लिए श्राद्ध-तर्पण, पिंडदान किया जाएगा. साथ ही पंचक का तीसरा दिन होगा. वहीं सुबह 10:46 बजे तक भद्रा काल रहेगा. देखें 26 सितंबर का पूरा पंचांग.
आज की तिथि - रात 10:18 बजे तक भाद्रपद पूर्णिमा रहेगी और इसके बाद अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - शनिवार.
आज के व्रत-त्योहार - पूर्णिमा व्रत, पितृ पक्ष प्रारंभ.
आज के ग्रह गोचर - द्रिक पंचांग के अनुसार, दोपहर 12:41 बजे बुध का तुला में गोचर होगा. सुबह 05:32 बजे चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 11:32 बजे तक पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - दोपहर 01:17 बजे तक गण्ड योग रहेगा, जिसे शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है. इसके बाद वृद्धि योग प्रारंभ होगा.
आज भद्रा काल - 25 सितंबर की रात 11:06 से भद्रा काल प्रारंभ होगा, जो कि 26 सितंबर की सुबह 10:46 तक रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 06:20 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:15 बजे
चन्द्रोदय - शाम 06:00 बजे
चन्द्रास्त - 27 सितंबर की सुबह 06:39 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:44 बजे से 05:32 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:54 बजे से दोपहर 12:42 बजे तक
अमृत काल - None
राहुकाल - सुबह 09:19 बजे से 10:48 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 01:47 बजे से 03:17 बजे तक
कुलिक - सुबह 06:20 बजे से 07:50 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 07:56 बजे से 08:43 बजे तक
वर्ज्यम् - रात 08:58 बजे से 10:32 बजे तक
विष्टि - सुबह 10:47 बजे तक
बव - सुबह 10:47 बजे से रात 10:19 बजे तक
बालव - रात 10:19 बजे से 27 सितंबर की सुबह 09:42 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)