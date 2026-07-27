Aaj Ka Panchang: जया पार्वती व्रत आज से शुरू, जानें पूजा मुहूर्त और राहुकाल

Aaj Ka Panchang 27 July 2026: सावन महीना शुरू होने से पहले ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का 5 दिवसीय पर्व जया एकादशी व्रत आज से शुरू हो गया है. जया एकादशी व्रत आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी से प्रारंभ होकर सावन महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि तक रखते हैं.
हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा के लिए सोमवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है. ऐसे में जया एकादशी व्रत का 27 जुलाई 2026, सोमवार से प्रारंभ होना व्रत-पूजा का दोगुना फल देगा. वहीं आज से शनि वक्री हो रहे हैं. ऐसे में साढ़ेसाती-ढैय्या का कष्ट झेल रहे लोग शनि देव के आराध्य शिवजी की पूजा जरूर करें. आज के योग, नक्षत्र, शुभ-अशुभ काल आदि जानने के लिए देखें 27 जुलाई का दैनिक पचांग (प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं पर आधारित).
आज की तिथि - शाम 04:15 बजे तक आषाढ़ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि रहेगी और उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - सोमवार.
आज के व्रत-त्योहार - जया एकादशी व्रत आरंभ.
आज के ग्रह गोचर - 26 व 27 जुलाई की रात 01:25 बजे से शनि मीन राशि में वक्री हो गए हैं. वहीं चंद्रमा धनु राशि में स्थित रहेंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 10:28 बजे तक मूल नक्षत्र रहेगा और इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - रात 10:54 बजे तक वैधृति योग रहेगा और इसके बाद विष्कुम्भ योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - 5:59 AM
सूर्यास्त - 7:07 PM
चन्द्रोदय - Jul 27 5:46 PM
चन्द्रास्त - Jul 28 4:29 AM
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:23 बजे से 05:11 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:07 बजे से 12:59 बजे तक
अमृत काल - None (आज अमृत काल का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है)
राहुकाल - सुबह 07:37 बजे से 09:16 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 10:54 बजे से दोपहर 12:33 बजे तक
कुलिक - दोपहर 02:11 बजे से 03:50 बजे तक
दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:59 बजे से 01:52 बजे तक, दोपहर 03:37 बजे से शाम 04:29 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 08:39 बजे से 10:27 बजे तक, रात 09:09 बजे से 10:56 बजे तक
तैतिल - तड़के सुबह 03:08 बजे से शाम 04:15 बजे तक
गर - शाम 04:15 बजे से 28 जुलाई की सुबह 05:19 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)