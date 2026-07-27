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Aaj Ka Panchang: जया पार्वती व्रत आज से शुरू, जानें पूजा मुहूर्त और राहुकाल

Today Panchang: आज आषाढ़ शुक्‍ल त्रयोदयाी से जया पार्वती व्रत प्रारंभ हो रहे हैं, जो 5 दिन तक चलेंगे. ये व्रत सुखी वैवाहिक जीवन के लिए किए जाते हैं. जानिए आज पूजा के लिए शुभ मुहूर्त, योग, नक्षत्र और राहुकाल.

Written ByShraddha Jain
Published: Jul 27, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:12 AM IST
Aaj Ka Panchang: जया पार्वती व्रत आज से शुरू, जानें पूजा मुहूर्त और राहुकाल
Image Credit: AI

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Shraddha Jain

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पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

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