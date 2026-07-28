Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Aaj Ka Panchang: आषाढ़ महीने की चौदस को बना अशुभ विष्‍कुम्‍भ योग, देखें 28 जुलाई 2026 का पंचांग

Aaj Ka Panchang: आषाढ़ महीने की चौदस को बना अशुभ विष्‍कुम्‍भ योग, देखें 28 जुलाई 2026 का पंचांग

Today Panchang: आज आषाढ़ मास के शुक्‍ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है. यानी कि महीना खत्‍म होने को है. इसके 1 दिन बाद से सावन प्रारंभ होगा. जानिए 28 जुलाई 2026, मंगलवार के योग, नक्षत्र समेत पूरा पंचांग.

Written ByShraddha Jain
Published: Jul 28, 2026, 04:45 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:06 AM IST
Aaj Ka Panchang: आषाढ़ महीने की चौदस को बना अशुभ विष्‍कुम्‍भ योग, देखें 28 जुलाई 2026 का पंचांग
Image Credit: AI

About the Author

Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
टीम इंडिया में नहीं रणजी के 4 चैंपियन, घरेलू क्रिकेट में खुद को तपाने का क्या फायदा?
India vs Sri Lanka23 min ago
2
Vivek Oberoi27 min ago
3
Delhi news33 min ago
4
anti paper leak bill 202635 min ago
5
TV reality show36 min ago