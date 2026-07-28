Aaj Ka Panchang 28 July 2026: आज 28 जुलाई आषाढ़ महीने की चतुर्दशी तिथि है. शाम 06:19 बजे के बाद आषाढ़ पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी. वहीं आज मंगलवार को विष्कुम्भ योग बन रहा है, जिसे ज्योतिष में अशुभ माना गया है. इस योग में जन्मे व्यक्ति के जीवन में काफी कठिनाइयां आती हैं, जो उस व्यक्ति को दृढ़ और परिपक्व बनाती हैं.
वहीं आज मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, व्रत रखें. हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं. जानें आज पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कौन-से हैं, साथ ही आज के योग, नक्षत्र समेत पूरा पंचांग.
आज की तिथि - शाम 06:19 मिनट तक आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी और इसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - मंगलवार.
आज के व्रत-त्योहार - मंगलवार व्रत.
आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे.
आज का नक्षत्र - दोपहर 01:11 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - पूरे दिन और रात 11:33 बजे तक विष्कुम्भ योग रहेगा, इसके बाद प्रीति योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - 5:59 AM
सूर्यास्त - 7:07 PM
चन्द्रोदय - Jul 28 6:31 PM
चन्द्रास्त - Jul 29 5:25 AM
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:23 बजे से 05:11 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:07 बजे से 12:59 बजे तक
अमृत काल - सुबह 07:50 बजे से 09:37 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 03:50 बजे से 05:28 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 09:16 बजे से 10:55 बजे तक
कुलिक - दोपहर 12:33 बजे से 02:11 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:37 बजे से 09:29 बजे तक, रात 11:28 बजे से 12:11 बजे तक
वर्ज्यम् - रात 10:00 बजे से 11:46 बजे तक
वणिज - सुबह 05:19 बजे से शाम 06:19 बजे तक
विष्टि - शाम 06:19 बजे से 29 जुलाई की सुबह 07:15 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)