Aaj Ka Panchang 29 August 2026: भाद्रपद महीने की शुरुआत पंचक के साए में हो रही है. आज पंचक का तीसरा दिन है. वही दूसरी ओर त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, जिसे ज्योतिष में शुभ माना गया है. इसके अलावा सुकर्मा योग और धृति योग भी रहेंगे. वहीं सुबह 09:19 बजे से राहुकाल शुरू हो जाएगा. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर जानें आज की तिथि, योग, नक्षत्र, शुभ-अशुभ काल आदि.
आज की तिथि - भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 28 अगस्त 2026 की सुबह 09:48 बजे से 29 अगस्त 2026 की सुबह 09:57 तक रहेगी. इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - शनिवार.
आज के व्रत-त्योहार - NIL.
आज के ग्रह गोचर - द्रिक पंचांग के अनुसार, चंद्रमा 29 अगस्त 2026 की रात 09:37 बजे मीन राशि में गोचर करेंगे. वहीं दोपहर 12:58 बजे बुध पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे.
आज का नक्षत्र - 29 अगस्त की सुबह 03:13 बजे से पूरे दिन पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - सुबह 06:35 बजे तक सुकर्मा योग रहेगा और इसके बाद पूरे दिन धृति योग रहेगा. इसके अलावा सुबह 09:56 बजे से अगले दिन 30 अगस्त की सुबह 03:42 बजे तक.
सूर्योदय - 6:11 AM
सूर्यास्त - 6:43 PM
चन्द्रोदय - Aug 29 7:28 PM
चन्द्रास्त - Aug 30 7:52 AM
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:35 बजे से 05:23 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:02 बजे से 12:52 बजे तक
अमृत काल - शाम 07:32 बजे से रात 09:10 बजे तक
राहुकाल - सुबह 09:19 बजे से 10:53 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 02:01 बजे से 03:35 बजे तक
कुलिक - सुबह 06:11 बजे से 07:45 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 07:52 बजे से 08:42 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 09:45 बजे से 11:23 बजे तक
कौलव - सुबह 09:57 बजे तक
तैतिल - सुबह 09:57 बजे से रात 09:50 बजे तक
गर - रात 09:50 बजे से 30 अगस्त की सुबह 09:37 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)