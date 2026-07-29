Aaj Ka Panchang 29 July 2026: आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं. इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्हें संसार का पहला गुरू माना जाता है. गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु पूजन, दीक्षा लेने, आध्यात्मिक साधना करने के लिए विशेष होता है.
साथ ही आज आषाढ़ पूर्णिमा व्रत भी रखा जाएगा और पूर्णिमा का स्नान-दान करने का मुहूर्त भी रहेगा. आज 5 दिवसीय गौरी व्रत का समापन भी होगा, जो देवशयनी एकादशी से प्रारंभ हुए थे. प्रोकेरला और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें आज का पूरा पंचांग.
आज की तिथि - रात 08:05 बजे तक आषाढ़ पूर्णिमा तिथि रहेगी. इाके बाद सावन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - बुधवार.
आज के व्रत-त्योहार - गुरु पूर्णिमा पर्व, आषाढ़ पूर्णिमा व्रत.
आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा मकर राशि में स्थित रहेंगे. वहीं धन-समृद्धि के दाता शुक्र ग्रह उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे.
आज का नक्षत्र - दोपहर 03:37 बजे तक उत्तरषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - रात 11:57 बजे तक प्रीति योग रहेगा और उसके बाद आयुष्मान योग प्रारंभ होगा.
आज भद्रा काल - 29 जुलाई का सूर्योदय भद्र के साए में होगा, सुबह 07:14 बजे भद्रा काल खत्म होगा.
सूर्योदय - सुबह 06:00 बजे तक
सूर्यास्त - दोपहर 07:06 बजे तक
चन्द्रोदय - शाम 07:11 बजे
चन्द्रास्त - 30 जुलाई की सुबह 06:20 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:24 बजे से 05:12 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - Nil
अमृत काल - सुबह 08:34 बजे से 10:19 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 12:33 बजे से 02:11 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 07:38 बजे से 09:16 बजे तक
कुलिक - सुबह 10:55 बजे से दोपहर 12:33 बजे तक
दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:07 बजे से 12:59 बजे तक
वर्ज्यम् - शाम 07:58 बजे से रात 09:42 बजे तक
विष्टि - सुबह 07:15 बजे तक
बव - सुबह 07:15 बजे से रात 08:05 बजे तक
बालव - रात 08:05 बजे से 30 जुलाई की सुबह 08:51 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)