/Aaj Ka Panchang: अंगारकी चतुर्थी और महाभरणी श्राद्ध आज, पूरे दिन रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग, देखें 29 सितंबर का पंचांग

Aaj Ka Panchang 29 September 2026: गणेश चतुर्थी का व्रत अंगारकी चतुर्थी से उठाया जाता है, यानी कि जब चतुर्थी मंगलवार को पड़े. आज 29 सितंबर, मंगलवार को अंगारकी संकष्टी चतुर्थी है. साथ ही आज भरणी नक्षत्र रहेगा और महाभरणी श्राद्ध किया जाएगा. इस दिन अविवाहित और असमय मृत्यु को प्राप्त हुए परिजनों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करते हैं. इस मौके पर सर्वार्थ सिद्धि योग और हर्षण योग बन रहा है. वहीं राहुकाल दोपहर में रहेगा. प्रोकेरला पंचाग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें 29 सितंबर 2026 का पंचाग.
आज की तिथि - आज शाम 05:10 बजे तक अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी और इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - मंगलवार.
आज के व्रत-त्योहार - अंगारकी गणेश चतुर्थी, महाभरणी श्राद्ध.
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में रहेंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 09:03 बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा और उसके बाद भरणी नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - सुबह 06:12 बजे से पूरे दिन हर्षण योग रहेगा. सुबह 06:13 बजे से सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ होगा और पूरे दिन रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 06:21 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:12 बजे
चन्द्रोदय - शाम 07:56 बजे
चन्द्रास्त - 30 सितंबर की सुबह 09:46 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:45 बजे से 05:33 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:53 बजे से दोपहर 12:40 बजे तक
अमृत काल - तड़के सुबह 03:05 बजे से 04:35 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 03:15 बजे से शाम 04:43 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 09:19 बजे से 10:48 बजे तक
कुलिक - दोपहर 12:17 बजे से 01:46 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:43 बजे से 09:31 बजे तक, देर रात 11:04 बजे से 11:53 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 05:15 बजे से 06:46 बजे तक, शाम 06:04 बजे से 07:34 बजे तक
विष्टि - सुबह 06:14 बजे से शाम 05:10 बजे तक
बव - शाम 05:10 बजे से 30 सितंबर की सुबह 04:04 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)