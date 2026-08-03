/Aaj Ka Panchang: सावन का पहला सोमवार आज, पूजा से पहले जान लें आज का पंचांग, शुभ योग और राहुकाल

Aaj Ka Panchang 3 August 2026: सावन महीने का सोमवार शिवजी को प्रसन्न करने के लिए बेहद खास दिन है. लेकिन इस साल 3 अगस्त 2026, सोमवार यानी कि आज सुबह-सुबह ही राहुकाल लग रहा है, जिसमें पूजा-पाठ और शुभ कार्य वर्जित होते हैं. फिर भी सावन सोमवार की पूजा या व्रत पर राहुकाल कोई रुकावट नहीं डाल सकता क्योंकि शिव कालों के काल महाकाल हैं. लिहाजा आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को पहले श्रावण सोमवार पर व्रत रखें और विधि-विधान से शिव-पार्वती जी की पूजा करें. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर जानें आज का पूरा पंचांग.
आज की तिथि - रात 10:54 बजे तक श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी और इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - सोमवार
आज के व्रत-त्योहार - सावन का पहला सोमवार व्रत. (संबंधित खबर: पीरियड्स में सावन सोमवार व्रत रखें या नहीं? पूजा के बाद शुरू हो जाएं तो क्या करें? जानें धार्मिक मान्यता)
आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में रहेंगे. 1 व 2 अगस्त की रात 12:08 बजे शतभिषा नक्षत्र से निकलकर धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे.
आज का नक्षत्र - रात 10:00 बजे उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद रेवती नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - रात 09:13 बजे तक सुकर्मा योग रहेगा और इसके बाद धृति योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 06:02 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:03 बजे
चन्द्रोदय - रात 09:59 बजे
चन्द्रास्त - 4 अगस्त की सुबह 10:54 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:26 बजे से 05:14 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:07 बजे से 12:59 बजे तक
अमृत काल - शाम 05:07 बजे से 06:44 बजे तक
राहुकाल - सुबह 07:40 बजे से 09:17 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 10:55 बजे से दोपहर 12:33 बजे तक
कुलिक - दोपहर 02:10 बजे से 03:48 बजे तक
दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:59 बजे से 01:51 बजे तक, दोपहर 03:35 बजे से शाम 04:27 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 07:22 बजे से 09:00 बजे तक
कौलव - सुबह 11:09 बजे तक
तैतिल - सुबह 11:09 बजे से रात 10:54 बजे तक
गर - रात 10:54 बजे से 4 अगस्त की सुबह 10:33 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)