Aaj Ka Panchang 30 August 2026: ज्योतिष में सर्वार्थ सिद्धि योग को बहुत शुभ माना गया है. इस योग में किए गए काम सफलता देते हैं. 30 अगस्त 2026, रविवार को सुबह 05:58 बजे से सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो पूरे दिन रहेगा. हालांकि आज शूल योग भी बन रहा है, जिसे अशुभ माना गया है. इनमें नए काम और शुभ कार्य करने की मनाही की गई है. साथ ही आज भाद्रपद कृष्ण द्वितीया को पंचक का चौथा दिन है. चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे. देखें 30 अगस्त 2026 का दैनिक पंचांग.
आज की तिथि - सुबह 09:37 बजे तक भाद्रपद कृष्ण द्वितीया तिथि रहेगी और उसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - रविवार.
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में संचरण करेंगे.
आज का नक्षत्र - 29 व 30 अगस्त की तड़के सुबह 03:42 बजे से उत्तरभाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ होगा जो पूरे दिन रहेगा.
आज के योग - सुबह 05:58 बजे से पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा. सुबह 05:21 बजे से शूल योग प्रारंभ होगा, जो पूरे दिन रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 06:12 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:42 बजे
चन्द्रोदय - रात 08:01 बजे
चन्द्रास्त - 31 अगस्त की सुबह 8:49 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:36 बजे से 05:24 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:02 बजे से 12:52 बजे तक
अमृत काल - देर रात 11:08 बजे से 12:44 बजे तक
राहुकाल - शाम 05:09 बजे से 06:42 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 12:27 बजे से 02:01 बजे तक
कुलिक - दोपहर 03:35 बजे से शाम 05:09 बजे तक
दुर्मुहूर्त - शाम 05:02 बजे से 05:52 बजे तक
वर्ज्यम् - दोपहर 01:19 बजे से 02:55 बजे तक
गर - सुबह 09:37 बजे तक
वणिज - सुबह 09:37 बजे से रात 09:17 बजे तक
विष्टि - रात 09:17 बजे से 31 अगस्त की सुबह 08:51 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)