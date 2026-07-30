Aaj Ka Panchang 30 July 2026: शिवभक्तों का इंतजार खत्म हुआ और आज 30 जुलाई से सावन महीना प्रारंभ हो गया है, जो कि 28 अगस्त तक चलेगा. सावन महीना इस साल 31 दिन का है, जिसमें 4 सोमवार पड़ेंगे और इस दौरान 2 ग्रहण भी लगेंगे.
आज श्रावण मास के पहले दिन आयुष्मान योग बन रहा है और श्रवण नक्षत्र रहेगा. श्रवण नक्षत्र के चलते ही इस महीने का नाम श्रावण मास पड़ा है. देखें सावन महीने के पहले दिन 30 जुलाई का पूरा पंचांग.
आज की तिथि - 30 जुलाई की रात 09:30 बजे तक सावन महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी.
आज का वार - गुरुवार
आज के व्रत-त्योहार - पवित्र सावन महीना प्रारंभ.
आज के ग्रह गोचर - आज 30 जुलाई को चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में गोचर करेंगे.
आज का नक्षत्र - शाम 05:43 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा. इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - सावन महीने के पहले दिन आयुष्मान योग रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 06:00 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:06 बजे
चन्द्रोदय - शाम 07:48 बजे
चन्द्रास्त - 31 जुलाई की सुबह 07:15 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:24 बजे से 05:12 बजे तक
अमृत काल - सुबह 06:24 बजे से 08:08 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:07 बजे से 12:59 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 02:11 बजे से 3:49 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 06:00 बजे से 07:38 बजे तक
कुलिक - सुबह 09:17 बजे से 10:55 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 10:22 बजे से 11:14 बजे तक, दोपहर 03:36 बजे से शाम 04:28 बजे तक
वर्ज्यम् - रात 10:00 बजे से देर रात 11:43 बजे तक
बालव - सुबह 08:51 बजे तक
कौलव - सुबह 08:51 बजे से रात 09:30 बजे तक
तैतिल - रात 09:30 बजे से 31 जुलाई की सुबह 10:04 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)