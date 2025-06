30 June 2025 Ka Panchang: 30 जून का ये है पूरा दैनिक पंचांग, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 30 June 2025: 30 जून 2025 का दिन अति शुभ है. इस दिन सोमवार है जो मन और माता के कारक ग्रह चंद्रमा से शुरू होता है. जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि व सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए सोमवार को महादेव की पूजा आराधना कर सकते हैं. इससे जीवन के सभी संकट और कष्ट भी दूर होते रहेंगे. आइए 30 जून का पूरा दैनिक पंचांग विस्तार से जान लें.

30 जून 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (Hindi Panchang 30 June 2025)

30 जून 2025 को शुक्ल पक्ष, आषाढ़ षष्ठी तिथि होगी.

30 जून 2025 को वार सोमवार है.

30 जून 2025 को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र होगा.

30 जून 2025 को सिद्धि योग होगा.

30 जून 2025 को सूर्योदय 05:48 बजे.

30 जून 2025 को सूर्यास्त शाम के 7:12 बजे.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहू 07:29 AM से लेकर 09:09 AM बजे तक.

यम गण्ड 10:50 AM से लेकर 12:30 PM बजे तक.

कुलिक 2:11 PM से लेकर 3:51 PM बजे तक.

दुर्मुहूर्त 12:57 PM से लेकर 01:50 PM, 03:38 PM से लेकर 04:31 PM बजे तक.

वर्ज्यम् 03:51 PM से लेकर 05:33 PM बजे तक.

30 जून 2025 का शुभ मुहूर्त (Today Auspicious Time)

प्रदोष काल-06:31 PM से लेकर 07:41 PM बजे तक.

प्रदोष काल-06:31 PM से 07:41 PM बजे तक.

अभिजीत मुहूर्त-12:03 PM से लेकर 12:56 PM बजे तक.

अमृत का मुहूर्त- 04:51 AM से लेकर 06:30 AM, 02:04 AM – 03:47 AM बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त- 04:12 AM से लेकर 05:00 AM बजे तक.

विजय मुहूर्त-02:10 AM से लेकर 03:03 AM बजे तक.

गोधूलि मुहूर्त 12:01:02 से लेकर 13:37:51 बजे तक.

निशिता काल-11:17 PM से 12:09 AM, 1 जुलाई तक.

