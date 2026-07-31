Aaj Ka Panchang 31 July 2026: आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. सुबह से ही पंचक शुरू हो जाएंगे और फिर राहुकाल भी रहेगा. हालांकि आज सौभाग्य योग भी बन रहा है, जिसे ज्योतिष में शुभ माना जाता है. वहीं चंद्रमा शनि की राशि मकर से निकलकर शनि की ही राशि कुंभ में प्रवेश करेगा.
जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करता है और धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद व रेवती नक्षत्र से गुजरता है तब पंचक लगता है, जो कि 5 दिनों का होता है. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर जानिए 31 जुलाई को और कौन-कौनसे शुभ-अशुभ योग बन रहे हैं, देखें आज का पंचांग.
आज की तिथि - 31 जुलाई की रात 10:31 बजे तक सावन कृष्ण द्वितीया तिथि रहेगी और इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - शुक्रवार.
आज के व्रत-त्योहार - पंचक प्रारंभ.
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा
आज का नक्षत्र - आज सुबह 06:37 बजे चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे.
आज के योग - 30 व 31 जुलाई की रात 12:04 बजे से 31 जुलाई की देर रात 11:53 बजे तक सौभाग्य योग रहेगा और इसके बाद शोभन योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 06:01 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:05 बजे
चन्द्रोदय - रात 08:22 बजे
चन्द्रास्त - 1 अगस्त की सुबह 08:09 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:25 बजे से 05:13 बजे तक
अमृत काल - सुबह 08:17 बजे से 10:00 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:07 बजे से 12:59 बजे तक
राहुकाल - सुबह 10:55 बजे से दोपहर 12:33 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 03:49 बजे से शाम 05:27 बजे तक
कुलिक - सुबह 07:39 बजे से 09:17 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:37 बजे से 09:30 बजे तक, दोपहर 12:59 बजे से 01:51 बजे तक
वर्ज्यम् - तड़के सुबह 03:01 बजे से 04:42 बजे तक
तैतिल - सुबह 10:04 बजे तक
गर - सुबह 10:04 बजे से रात 10:32 बजे तक
वणिज - रात 10:32 बजे से 1 अगस्त की सुबह 10:53 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)