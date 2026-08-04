Aaj Ka Panchang 4 August 2026: सावन के हर मंगवलार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है और इस दिन भगवान शिव-माता पार्वती की पूजा की जाती है. धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, विवाहित महिलाओं को ये व्रत रखना चाहिए. इससे वैवाहिक सुख और अखंड सौभाग्य मिलने की मान्यता है. 4 अगस्त 2026, मंगलवार को सावन का पहला मंगला गौरी व्रत है. वहीं अविवाहित लड़कियां मनपसंद जीवनसाथी पाने के लिए ये व्रत रखती हैं. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर जानिए आज मंगला गौरी व्रत में पूजा के शुभ मुहूर्त, योग, नक्षत्र, राहुकाल समेत 4 अगस्त 2026 का पूरा पंचांग.
आज की तिथि - रात 10:03 बजे तक सावन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी और उसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - मंगलवार.
आज के व्रत-त्योहार - सावन का पहला मंगला गौरी व्रत.
आज के ग्रह गोचर - रात को 09:53 बजे चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे.
आज का नक्षत्र - 09:54 बजे तक रेवती नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - शाम 07:33 बजे तक धृति योग रहेगा और इसके बाद शूल योग प्रारंभ होगा, जिसे ज्योतिष में अशुभ माना गया है.
सूर्योदय - सुबह 06:02 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:03 बजे
चन्द्रोदय - रात 10:35 बजे
चन्द्रास्त - 5 अगस्त की सुबह 11:53 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:26 बजे से 05:14 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:07 बजे से 12:59 बजे तक
अमृत काल - शाम 07:29 बजे से रात 09:04 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 03:48 बजे से शाम 05:25 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 09:17 बजे से 10:55 बजे तक
कुलिक - दोपहर 12:33 बजे से 02:10 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:38 बजे से 09:30 बजे तक, देर रात 11:27 बजे से 12:11 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 09:57 बजे से 11:33 बजे तक
गर - सुबह 10:33 बजे तक
वणिज - सुबह 10:33 बजे से 10:03 बजे तक
विष्टि - रात 10:03 बजे से 5 अगस्त की सुबह 09:27 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)