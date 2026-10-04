Aaj Ka Panchang 4 October 2026: आज आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. पितृ पक्ष की नवमी तिथि परिवार की दिवंगत महिलाओं के प्रति प्यार, सम्मान और कृतज्ञता जताने का दिन है. साथ ही जिन लोगों की कुंडली मातृ ऋण दोष है, वे इससे निजात पाने के उपाय कर सकते हैं. 4 अक्टूबर को पुनर्वसु नक्षत्र, परिघ योग और शिव योग का संयोग बन रहा है. वहीं शाम को राहुकाल रहेगा. देखें आज के शुभ मुहूर्तद्व राहुकाल, नक्षत्र, योग समेत पूरा पंचांग.
आज की तिथि - आश्विन कृष्ण नवमी तिथि सुबह 05:52 बजे से पूरे दिन रहेगी.
आज का वार - रविवार.
आज के व्रत-त्योहार - नवमी श्राद्ध.
आज के ग्रह गोचर - द्रिक पंचांग के अनुसार, शाम 06:31 बजे चंद्रमा कर्क राशि में आएंगे. वहीं शाम 05:56 बजे सूर्य-शनि प्रतियुति दृष्टि योग बनाएंगे.
आज का नक्षत्र - 3 व 4 अक्टूबर की रात 01:29 बजे से पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा जो कि पूरे दिन रहेगा.
आज के योग - दोपहर 12:31 बजे तक परिघ योग रहेगा और इसके बाद शिव योग प्रारंभ होगा जो पूरे दिन रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 06:23 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:07 बजे
चन्द्रोदय - देर रात 12:53 बजे
चन्द्रास्त - दोपहर 01:55 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:47 बजे से 05:35 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:52 बजे से दोपहर 12:39 बजे तक
अमृत काल - शाम 09:56 बजे से 11:27 बजे तक
राहुकाल - शाम 04:39 बजे से 06:07 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 12:15 बजे से 01:43 बजे तक
कुलिक - दोपहर 03:11 बजे से शाम 04:39 बजे तक
दुर्मुहूर्त - शाम 04:33 बजे से 05:20 बजे तक
वर्ज्यम् - दोपहर 12:51 बजे से 02:22 बजे तक
तैतिल - सुबह 05:52 बजे से शाम 04:51 बजे तक
गर - शाम 04:51 बजे से 5 अक्टूबर की तड़के सुबह 03:54 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)