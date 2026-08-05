Aaj Ka Panchang 5 August 2026: श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की सप्ती तिथि रहेगी और इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. चूंकि अष्टमी तिथि की पूजा रात को की जाती है इसलिए कालाष्टमी व्रत 5 अगस्त 2026, बुधवार को रखा जाएगा. लेकिन आज 3 अशुभ स्थिति यां भी बन रही हैं. दिन की शुरुआत भद्रा काल से होगी और इसके बाद दोपहर में राहुकाल रहेगा. साथ ही शूल योग भी रहेगा, जिसे ज्योतिष में अशुभ माना गया है. इसके चलते आज दोपहर में अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर 5 अगस्त 2026, बुधवार का पंचांग जानें.
आज की तिथि - रात 08:42 बजे सावन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि समाप्त होगी और इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - बुधवार.
आज के व्रत-त्योहार - कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी व्रत.
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे. शाम 07:58 बजे बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे.
आज का नक्षत्र - रात 09:18 बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा और इसके बाद भरणी नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - शाम 05:28 बजे तक शूल योग रहेगा और उसके बाद गण्ड योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 06:03 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:02 बजे
चन्द्रोदय - देर रात 11:14 बजे
चन्द्रास्त - 6 अगस्त की दोपहर 12:56 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:27 बजे से 05:15 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - Nil (दोपहर में राहुकाल होने से अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा)
अमृत काल - दोपहर 02:17 बजे से 03:50 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 12:32 बजे से 02:10 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 07:40 बजे से 09:18 बजे तक
कुलिक - सुबह 10:55 बजे से दोपहर 12:32 बजे तक
दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:06 बजे से 12:58 बजे तक
वर्ज्यम् - शाम 05:24 बजे से 06:58 बजे तक
विष्टि - सुबह 09:27 बजे तक
बव - सुबह 09:27 बजे से रात 08:42 बजे तक
बालव - रात 08:42 बजे से 6 अगस्त की सुबह 07:51 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)