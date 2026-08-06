Aaj Ka Panchang 6 August 2026: गुरुवार का दिन ज्योतिष के मुताबिक अच्छा रह सकता है क्योंकि चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे जो कि उनके मित्र मंगल की राशि है. मंगल की रशि में चंद्रमा व्यक्ति को उत्साही, ऊर्जावान और साहसी बनाते हैं. हालांकि आज 2 अशुभ योग - गण्ड योग और आडाल योग भी बन रहे हैं. इन योगों में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है. हालांकि गुरुवार व्रत रख रहे लोग भगवान विष्णु की बिना किसी रुकावट नीचे दिए गए 3 शुभ मुहूर्तों में पूजा कर सकते हैं. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर जानें आज के शुभ-अशुभ योग, नक्षत्र, राहुकाल समेत 6 अगस्त 2026 का पूरा पंचांग.
आज की तिथि - शाम 06:52 बजे तक सावन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - गुरुवार.
आज के व्रत-त्योहार - गुरुवार व्रत.
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा पूरे दिन अपने मित्र ग्रह मंगल की राशि मेष में रहेंगे.
आज का नक्षत्र - शाम 08:13 बजे तक भरणी नक्षत्र रहेगा और इसके बाद कृत्तिका नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - दोपहर 3 बजे तक गण्ड योग रहेगा और इसके बाद वृद्धि योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 06:03 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:02 बजे
चन्द्रास्त - 6 अगस्त की दोपहर 12:56 बजे
चन्द्रोदय - 6 व 7 अगस्त की रात 12 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:27 बजे से 05:15 बजे तक
अमृत काल - दोपहर 03:37 बजे से शाम 05:08 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:06 बजे से 12:58 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 02:10 बजे से 03:47 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 06:03 बजे से 07:40 बजे तक
कुलिक - सुबह 09:18 बजे से 10:55 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 10:23 बजे से 11:14 बजे तक, दोपहर 03:34 बजे से 04:26 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 06:28 बजे से 08:00 बजे तक
बालव - सुबह 07:51 बजे तक
कौलव - सुबह 07:51 बजे से 6 अगस्त की शाम 06:53 बजे तक
तैतिल - शाम 06:53 बजे से 7 अगस्त की सुबह 05:48 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)