Aaj Ka Panchang 7 August 2026: आज शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को मासिक कार्तिगाई है. इसमें भगवान कार्तिकेय (मुरुगन) की पूजा की जाती है. वहीं शुक्रवार होने से मां लक्ष्मी की पूजा का दिन भी है. वृद्धि योग बनने से नए व्यापार, नए काम की शुरुआत करना शुभ रहेगा. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें 7 अगस्त का दैनिक पंचांग.
आज की तिथि - शाम 04:37 बजे तक सावन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी और इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - शुक्रवार
आज के व्रत-त्योहार - मासिक कार्तिगाई.
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेंगे. साथ ही सूर्य और शनि एक-दूसरे से 120 डिग्री पर आकर नवपंचम योग बना रहे हैं.
आज का नक्षत्र - शाम 06:43 बजे तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - दोपहर 12:10 बजे तक वृद्धि योग रहेगा और इसके बाद ध्रुव योग रहेगा.
सूर्योदय - 6:03 AM
सूर्यास्त - 7:01 PM
चन्द्रोदय - Aug 07 12:00 AM
चन्द्रास्त - Aug 07 2:02 PM
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:27 बजे से 05:15 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:06 बजे से 12:58 बजे तक
अमृत काल - शाम 04:27 बजे से शाम 05:57 बजे तक
राहुकाल - सुबह 10:55 बजे से 12:32 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 03:46 बजे से 05:24 बजे तक
कुलिक - सुबह 07:41 बजे से 09:18 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:39 बजे से 09:31 बजे तक, दोपहर 12:58 बजे से 01:50 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 07:28 बजे से 08:58 बजे तक
गर - सुबह 05:48 बजे से शाम 04:37 बजे तक
वणिज - शाम 04:37 बजे से 8 अगस्त की सुबह 03:21 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)