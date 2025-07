7 July 2025 Ka Panchang: 7 जुलाई का जानें पूरा दैनिक पंचाग, नोट करें कौन कौन से होंगे शुभ मुहूर्त और कब से कब तक होगा राहुकाल

Aaj Ka Panchang 7 July 2025: 7 जुलाई 2025 का दिन बहुत शुभ है. इस दिन सोमवार है जो मन और माता के कारक चंद्रमा से शुरू होता है. सोमवार के दिन के स्वामी महादेव हैं जिनकी पूजा आराधना करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और परेशानियों का अंत होता है. भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहती है. इस गंगाजल या शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करना शुभ माना जाता है. आइए 7 जुलाई का पूरा दैनिक पंचांग विस्तार से देखें.

7 जुलाई 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (Hindi Panchang 7 July 2025)

7 जुलाई 2025 को शुक्ल पक्ष, आषाढ़ द्वादशी तिथि 11:10 PM तक.

7 जुलाई 2025 को वार सोमवार है.

7 जुलाई 2025 को अनुराधा 01:11 AM तक और फिर ज्येष्ठा नक्षत्र होगा.

7 जुलाई 2025 को शुभ योग 10:02 PM तक और फिर शुक्ल योग होगा.

7 जुलाई 2025 को सर्वार्थ सिद्धी योग 05:51 AM से लेकर 8 जुलाई को 01:11 AM तक.

7 जुलाई 2025 को सूर्योदय 5:51 AM बजे.

7 जुलाई 2025 को सूर्यास्त शाम के 7:12 PM बजे.

चन्द्रोदय- 4:27 PM,7 जुलाई को होगा.

चन्द्रास्त- 3:09 AM, 8 जुलाई को होगा.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

7 जुलाई 2025 को राहुकाल- 07:31 AM से लेकर 09:11 AM तक.

7 जुलाई 2025 को यम गण्ड- 10:51 AM से लेकर 12:31 PM तक.

7 जुलाई 2025 को कुलिक - 2:11 PM से लेकर 3:52 PM तक.

7 जुलाई 2025 को दुर्मुहूर्त - 12:58 PM से लेकर 01:51 PM, 03:38 PM से लेकर 04:32 PM तक.

7 जुलाई 2025 का शुभ मुहूर्त (Today Auspicious Time)

प्रदोष काल-06:31 PM से लेकर 07:41 PM बजे तक.

अभिजीत मुहूर्त-12:04 PM से लेकर 12:57 PM बजे तक.

अमृत का मुहूर्त-07:09 AM से लेकर 08:56 AM बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त- 04:12 AM से लेकर 05:00 AM बजे तक.

विजय मुहूर्त-02:10 AM से लेकर 03:03 AM बजे तक.

गोधूलि मुहूर्त 12:01:02 से लेकर 13:37:51 बजे तक.

निशिता काल-11:17 PM से लेकर 12:09 AM, 8 जुलाई तक.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

