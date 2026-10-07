Aaj Ka Panchang 7 October 2026: आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है. इस दिन इंदिरा एकादशी व्रत का पारण किया जाता है. आज एकादशी व्रत का पारण समय सुबह 06:17 बजे से 08:38 बजे तक है. वहीं उन पितरों के लिए श्राद्ध-तर्पण किया जाएगा, जिनका साल की किसी भी एकादशी तिथि को निधन हुआ हो. आज शुभ योग बन रहा है, वहीं मघा व पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. बुधवार होने से आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. देखें 7 अक्टूबर का दैनिक पंचांग.
आज की तिथि - आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात 11:16 बजे तक रहेगी.
आज का वार - बुधवार.
आज के व्रत-त्योहार - एकादशी व्रत का पारण, द्वादशी तिथि का श्राद्ध.
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में रहेगा.
आज का नक्षत्र - रात 09:40 बजे तक मघा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - सुबह 04:59 बजे से शुभ योग प्रारंभ होगा, इसके बाद पूरे दिन रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 06:24 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:05 बजे
चन्द्रोदय - देर रात 02:59 बजे
चन्द्रास्त - शाम 04:02 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:48 बजे से 05:36 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - Nil
अमृत काल - शाम 07:18 बजे से रात 08:52 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 12:14 बजे से 01:42 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 07:52 बजे से 09:19 बजे तक
कुलिक - सुबह 10:47 बजे से दोपहर 12:14 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 11:51 बजे से दोपहर 12:38 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 09:58 बजे से 11:31 बजे तक, सुबह 05:33 बजे से 07:08 बजे तक
कौलव - 6 व 7 अक्टूबर की रात 12:35 बजे से 7 अक्टूबर की सुबह 11:54 बजे तक
तैतिल - सुबह 11:54 बजे से देर रात 11:17 बजे तक
गर - देर रात 11:17 बजे से 8 अक्टूबर की सुबह 10:44 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)