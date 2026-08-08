Aaj Ka Panchang 8 August 2026: आज शनिवार, 8 अगस्त को सावन महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो कि सूर्योदय से पहले प्रारंभ होगा और करीब 10 घंटे तक रहेगा. इसके अलावा ध्रुव योग और व्याघात योग बनेगा. वहीं सुबह राहुकाल भी रहेगा. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर जानिए आज का राहुकाल का समय, योग, नक्षत्र समेत पूरा पंचांग.
आज की तिथि - दोपहर 01:59 बजे तक सावन कृष्ण दशमी तिथि रहेगी और उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - शनिवार.
आज के व्रत-त्योहार - रोहिणी व्रत
आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे. द्रिक पंचांग के अनुसार, सुबह 07:23 बजे बुध पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इसके अलावा बुध और मंगल एक-दूसरे से 30 डिग्री पर रहकर द्विद्वादश दृष्टि योग बनाएंगे.
आज का नक्षत्र - शाम 04:51 बजे तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा और इसके बाद मृगशीर्षा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - सुबह 09:01 बजे तक ध्रुव योग बनेगा. इसके बाद पूरे दिन व्याघात योग रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 06:04 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:00 बजे
चन्द्रोदय - 7 व 8 अगस्त की रात 12:53 बजे
चन्द्रास्त - 8 अगस्त की दोपहर 03:10 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:28 बजे से 05:16 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:06 बजे से 12:58 बजे तक
अमृत काल - दोपहर 01:53 बजे से 03:21 बजे तक
राहुकाल - सुबह 09:18 बजे से 10:55 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 02:09 बजे से 03:46 बजे तक
कुलिक - सुबह 06:04 बजे से 07:41 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 07:47 बजे से 08:39 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 09:28 बजे से 10:57 बजे तक, रात 09:57 बजे से 11:24 बजे तक
विष्टि - तड़के सुबह 03:21 बजे से दोपहर 01:59 बजे तक
बव - दोपहर 01:59 बजे से देर रात 12:34 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)