/Aaj Ka Panchang: गुरु प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का शुभ योग, होगा त्रयोदशी श्राद्ध, देखें भद्रा काल समेत पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 8 October 2026: आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है. यानी कि प्रदोष व्रत रखा जाएगा. रात सवा 10 बजे के बाद से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. लिहाजा मासिक शिवरात्रि का व्रत भी आज ही रखा जाएगा क्योंकि शिवरात्रि की पूजा के लिए निशिता काल मुहूर्त देखा जाता है. ऐसे में आज शिव जी की पूजा करने और कृपा पाने का विशेष संयोग बन रहा है. आज भद्राकाल भी रहेगा, जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है. लेकिन कालों के काल महाकाल की पूजा-साधना में भद्रा काल बाधा नहीं बनता है. वहीं आज पितृ पक्ष की त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध भी किया जाएगा. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें आज का पूरा पंचांग.
आज की तिथि - आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि देर रात 10:16 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - गुरुवार.
आज के व्रत-त्योहार - गुरु प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि,
आज के ग्रह गोचर - सुबह 05:38 बजे बुध शुक्र की युति दृष्टि बनेगी. चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में रहेंगे.
आज का नक्षत्र - रात 09:20 बजे तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और इसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - 7 व 8 अक्टूबर की रात 02:51 तक शुक्ल योग रहेगा और इसके बाद ब्रह्म योग रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 06:24 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:04 बजे
चन्द्रोदय - तड़के सुबह 03:58 बजे
चन्द्रास्त - शाम 04:37 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:48 बजे से 05:36 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:51 बजे से दोपहर 12:37 बजे तक
अमृत काल - दोपहर 03:00 बजे से शाम 04:35 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 01:41 बजे से 03:09 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 06:24 बजे से 07:52 बजे तक
कुलिक - सुबह 09:19 बजे से 10:47 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 10:17 बजे से 11:04 बजे तक, दोपहर 02:57 बजे से 03:44 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 05:33 बजे से 07:08 बजे तक, सुबह 04:32 बजे से 06:08 बजे तक
गर - सुबह 10:44 बजे तक
वणिज - सुबह 10:44 बजे से रात 10:16 बजे तक
विष्टि - रात 10:16 बजे से 9 अक्टूबर की सुबह 09:53 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)