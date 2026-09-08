Aaj Ka Panchang 8 September 2026: भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत के दिन एक शुभ और एक अशुभ योग बन रहा है. 8 सितंबर 2026 को बेहद शुभ पुष्य नक्षत्र रहेगा, साथ ही अशुभ परिघ योग भी रहेगा. भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी तिथि दोपहर 02:43 बजे से प्रारंभ होगी लेकिन प्रदोष व्रत आज ही रखा जाएगा, क्योंकि प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल में करने का विधान है. आज मंगलवार होने से भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर जानें आज 8 सितंबर 2026 के पूजा मुहूर्त, योग, नक्षत्र, राहुकाल आदि.
आज की तिथि - दोपहर 02:43 बजे तक भाद्रपद कृष्ण द्वादशी तिथि रहेगी और इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी. उदयातिथि के आधार पर आज प्रदोष व्रत रखा जाएगा.
आज का वार - मंगलवार.
आज के व्रत-त्योहार - भौम प्रदोष व्रत.
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा पूरे दिन अपनी ही राशि कर्क में रहेंगे.
आज का नक्षत्र - शाम 04:39 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा और इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - तड़के सुबह 03:37 बजे से परिघ योग प्रारंभ होगा और पूरे दिन रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 06:15 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:34 बजे
चन्द्रोदय - तड़के सुबह 03:02 बजे
चन्द्रास्त - शाम 04:46 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:39 बजे से 05:27 बजे तक
अमृत काल - सुबह 10:40 बजे से दोपहर 12:09 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक
राहुकाज - दोपहर 03:29 बजे से शाम 05:01 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 09:19 बजे से 10:52 बजे तक
कुलिक - दोपहर 12:24 बजे से 01:56 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:42 बजे से 09:32 बजे तक, देर रात 11:14 बजे से 12:01 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 04:41 बजे से 06:11 बजे तक
तैतिल - तड़के सुबह 03:53 बजे से दोपहर 02:43 बजे तक
गर - दोपहर 02:43 बजे से देर रात 01:35 बजे तक
वणिज - देर रात 01:35 बजे से 9 सितंबर की दोपहर 12:31 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)