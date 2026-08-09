Aaj Ka Panchang 9 August 2026: कामिका एकादशी व्रत को पापों का नाश करने वाला और अश्वमेघ यज्ञ जैसे महायज्ञों के बराबर पुण्य देने वाला माना गया है. आज 9 अगस्त 2026, रविवार को कामिका सावन है. सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि पहली एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं. इस साल कामिका एकादशी पर द्विपुष्कर योग का शुभ योग बन रहा है, साथ ही हर्षण योग भी बन रहा है. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें आज के शुभ-अशुभ योग, नक्षत्र, राहुकाल समेत 9 अगस्त का पंचांग.
आज की तिथि - सावन कृष्ण एकादशी की सुबह 11:05 बजे तक रहेगी और इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - रविवार.
आज के व्रत-त्योहार - कामिका एकादशी.
आज के ग्रह गोचर - सुबह 03:48 बजे चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. साथ ही रात 10:40 बजे बुध का क्रान्तिवृत्त परिवर्तन होगा.
आज का नक्षत्र - दोपहर 02:43 बजे तक मृगशीर्ष नक्षत्र रहेगा और इसके बाद आद्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - सुबह 05:37 बजे से हर्षण योग बन रहा है, जो कि पूरे दिन रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 06:04 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:00 बजे
चन्द्रोदय - 8 व 9 अगस्त की रात 01:53 बजे
चन्द्रास्त - 9 अगस्त की दोपहर 04:15 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:28 बजे से 05:16 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:06 बजे से 12:58 बजे तक
अमृत काल - सुबह 06:41 बजे से 08:08 बजे तक, अगली सुबह तड़के 03:23 बजे से 04:50 बजे तक
राहुकाल - शाम 05:23 बजे से 07:00 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 12:32 बजे से 02:09 बजे तक
कुलिक - दोपहर 03:46 बजे से शाम 05:23 बजे तक
दुर्मुहूर्त - शाम 05:16 बजे से 06:08 बजे तक
वर्ज्यम् - रात 10:19 बजे से देर रात 11:46 बजे तक
बालव - 8 व 9 अगस्त की रात 12:34 बजे से 9 अगस्त की सुबह 11:05 बजे तक
कौलव - सुबह 11:05 बजे से रात 09:34 बजे तक
तैतिल - रात 09:34 बजे से 10 अगस्त की सुबह 08:01 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)