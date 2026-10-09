Aaj Ka Panchang 9 October 2026: पितृ पक्ष का समापन होने को है, आज चतुर्दशी तिथि है. धर्म-शास्त्रों के अनुसार, इस दिन उन पूर्वजों या परिजनों के लिए श्राद्ध-तर्पण किए जाते हैं, जिनकी असमय मृत्यु हुई हो. जैसे- बीमारी के कारण कम उम्र में निधन, दुर्घटना में मृत्यु या आत्महत्या जैसे कदम से या युद्ध में मारे गए हों. ऐसे पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करें, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले.
हालांकि आज सुबह की शुरुआत भद्रा काल से हो रही है. देखें 9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को कब तक भद्रा का साया रहेगा. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें आज के शुभ-अशुभ मुहूर्त, योग, नक्षत्र समेत पूरा पंचांग 9 अक्टूबर 2026.
आज की तिथि - रात 09:36 बजे तक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी और इसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - शुक्रवार.
आज के व्रत-त्योहार - पितृ पक्ष की चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध.
आज के ग्रह गोचर - द्रिक पंचांग के अनुसार, शाम 07:28 बजे शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. तड़के सुबह 03:17 बजे चंद्रमा कन्या राशि में आएंगे.
आज का नक्षत्र - रात 09:19 बजे तक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, इसके बाद हस्त नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - रात 11:20 बजे तक ब्रह्म योग रहेगा और इसके बाद इंद्र योग बनेगा.
सूर्योदय - 6:25 AM
सूर्यास्त - 6:03 PM
चन्द्रोदय - Oct 09 4:55 AM
चन्द्रास्त - Oct 09 5:11 PM
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:49 बजे से 05:37 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:50 बजे से दोपहर 12:37 बजे तक
अमृत काल - दोपहर 02:07 बजे से 03:43 बजे तक
राहुकाल - सुबह 10:46 बजे से दोपहर 12:14 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 03:08 बजे से शाम 04:35 बजे तक
कुलिक - सुबह 07:52 बजे से 09:19 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:44 बजे से 09:31 बजे तक, दोपहर 12:37 बजे से 01:23 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 05:51 बजे से 07:28 बजे तक
विष्टि - सुबह 09:53 बजे तक
शकुनि - सुबह 09:53 बजे से रात 09:36 बजे तक
चतुष्पद - रात 09:36 बजे से 10 अक्टूबर की सुबह 09:24 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)