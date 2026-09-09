/Aaj Ka Panchang: आज मासिक शिवरात्रि पर बना शिव योग का शुभ संयोग, पर राहु ने बिगाड़ा अभिजीत मुहूर्त का खेल, देखें पंचांग

Aaj Ka Panchang 9 September 2026: हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है. भाद्रपद महीने की मासिक शिवरात्रि आज 9 सितंबर 2026, बुधवार को है. आज सुबह से रात 09:51 बजे तक शिव योग का शुभ संयोग भी बन रहा है. इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा. ये दोनों ही योग पूजा-पाठ के लिए बेहद शुभ माने गए हैं. हालांकि आज दोपहर में राहुकाल रहने से अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. लेकिन मासिक शिवरात्रि की पूजा रात में निशिता काल में करने का महत्व है. उस समय सिद्ध योग रहेगा, जिसमें किए गए काम सिद्ध यानी कि सफल होते हैं.
प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर जानें आज की तिथि, योग, नक्षत्र, शुभ-अशुभ काल, राहुकाल समेत सारी डिटेल्स. यहां देखें 9 सितंबर 2026, बुधवार का दैनिक पंचांग.
आज की तिथि - दोपहर 12:31 बजे तक भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी और इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी. चूंकि चतुर्दशी को मनाई जाने वाली मासिक शिवरात्रि की पूजा आधी रात को की जाती है इसलिए आज चतुर्दशी तिथि मानी जाएगी.
आज का वार - बुधवार.
आज के व्रत-त्योहार - मासिक शिवरात्रि.
आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा दोपहर 03:13 बजे सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे.
आज का नक्षत्र - दोपहर 03:14 बजे तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद मघा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - रात 09:51 बजे तक शिव योग रहेगा और इसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 06:15 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:33 बजे
चन्द्रोदय - तड़के सुबह 04:07 बजे
चन्द्रास्त - शाम 05:27 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:39 बजे से 05:27 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - Nil
अमृत काल - दोपहर 01:42 बजे से 03:12 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 12:24 बजे से 01:56 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 07:47 बजे से 09:19 बजे तक
कुलिक - सुबह 10:52 बजे से दोपहर 12:24 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:48 बजे तक
वर्ज्यम् - देर रात 02:39 बजे से तड़के सुबह 04:10 बजे तक
वणिज - देर रात 01:35 बजे से दोपहर 12:31 बजे तक
विष्टि - दोपहर 12:31 बजे से देर रात 11:30 बजे तक
शकुनि - देर रात 11:30 बजे से 10 सिंतबर की सुबह 10:33 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)