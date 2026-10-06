/Aaj Ka Panchang: आज इंदिरा एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और गजकेसरी योग, पूजा का मिलेगा कई गुना फल, देखें पंचांग

Aaj Ka Panchang 6 October 2026: आज इंदिरा एकादशी व्रत है, जो कि हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है. इसी दिन पितरों के निमित्त एकादशी का श्राद्ध किया जाता है. मान्यता है कि इस दिन श्राद्ध-तर्पण करने से पितरों को बैकुंठ में स्थान मिलता है. उस पर इस साल इंदिरा एकादशी पर 2 अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं. एक- सर्वार्थ सिद्धि योग और दूसरा- गजकेसरी राजयोग. कर्क राशि में गुरु-चंद्र की युति होने से रात 10:17 बजे तक गजकेसरी योग रहेगा. प्रोकेरला और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें 6 अक्टूबर 2026, मंगलवार का पूरा पंचांग.
आज की तिथि - आश्विन कृष्ण एकादशी तिथि 5 व 6 अक्टूबर की रात 02:07 बजे से पूरे दिन व्याप्त रहेगी.
आज का वार - मंगलवार.
आज के व्रत-त्योहार - इंदिरा एकादशी व्रत और एकादशी श्राद्ध.
आज के ग्रह गोचर - रात 10:17 बजे चंद्रमा कर्क से निकलकर सिंह राशि में आएंगे.
आज का नक्षत्र - रात 10:17 बजे तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद मघा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - रात 10:17 बजे तक गजकेसरी राजयोग रहेगा. सुबह 05:51 बजे से रात 10:17 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा. सुबह 07:20 बजे तक सिद्ध योग रहेगा और इसके बाद पूरे दिन साध्य योग रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 06:24 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:06 बजे
चन्द्रोदय - 5 व 6 अक्टूबर की रात 01:58 बजे
चन्द्रास्त - दोपहर 03:25 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:48 बजे से 05:36 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:51 बजे से दोपहर 12:38 बजे तक
अमृत काल - रात 08:44 बजे से 10:16 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 03:10 बजे से 04:38 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 09:19 बजे से 10:47 बजे तक
कुलिक - दोपहर 12:15 बजे से 01:42 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:44 बजे से 09:31 बजे तक, देर रात 11:01 बजे से 11:50 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 11:29 बजे से दोपहर 01:02 बजे तक
बव - 5 व 6 अक्टूबर की रात 02:08 बजे से 6 अक्टूबर की दोपहर 01:19 बजे तक
बालव - दोपहर 01:19 बजे से देर रात 12:35 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)