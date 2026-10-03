Aaj Ka Panchang 3 October 2026: आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है. इस दिन 2 महत्वपूर्ण व्रत रखे जाते हैं - जितिया व्रत और महालक्ष्मी व्रत. जितिया व्रत प्रमुख तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश आदि उत्तर भारतीय राज्यों में रखा जाता है. यह व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखते हैं और इसमें सूर्य की पूजा करने का विधान है. वहीं 16 दिन के महालक्ष्मी व्रत इसी अष्टमी को समाप्त होते हैं. इस दिन महालक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करके 16 गांठ वाला धागा बांधा जाता है. वहीं आज उन पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया जाएगा जिनका निधन अष्टमी तिथि को हुआ हो. प्रोकेरला पंचांग और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर देखें 3 अक्टूबर का पंचांग.
आज की तिथि - सुबह 07:59 बजे तक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - शनिवार.
आज के व्रत-त्योहार - जितिया व्रत, महालक्ष्मी व्रत, अष्टमी श्राद्ध.
आज के ग्रह गोचर - द्रिक पंचांग के अनुसार, दोपहर 12:45 बजे शुक्र वक्री होंगे. रात 09:48 बजे केतु मघा नक्षत्र में दूसरे चरण से पहले चरण में आएंगे. चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में रहेंगे.
आज का नक्षत्र - 2 व 3 अक्टूबर की रात 02:55 बजे से आद्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा और पूरे दिन रहेगा.
आज के योग - दोपहर 03:21 बजे तक वरीयान रहेगा. इसके बाद परिघ योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 06:23 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:08 बजे
चन्द्रोदय - देर रात 11:47 बजे
चन्द्रास्त - दोपहर 1:00 PM
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:47 बजे से 05:35 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:52 बजे से दोपहर 12:39 बजे
अमृत काल - शाम 04:05 बजे से 05:35 बजे तक
राहुकाल - सुबह 09:19 बजे से 10:47 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 01:44 बजे से 03:12 बजे तक
कुलिक - सुबह 06:23 बजे से 07:51 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 07:57 बजे से 08:44 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 10:49 बजे से दोपहर 12:19 बजे तक
बव - सुबह 08:00 बजे तक
बालव - सुबह 08:00 बजे से शाम 06:55 बजे तक
कौलव - शाम 06:55 बजे से 4 अक्टूबर की सुबह 05:52 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)