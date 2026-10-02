Aaj Ka Panchang 2 October 2026: पितृ पक्ष लगभग आधा बीत गया है. आज 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को भाद्रपद कृष्ण सप्तमी पर उन पितरों के लिए श्राद्ध किया जाएगा, जिनका निधन किसी भी सप्तमी तिथि पर हुआ था. सप्तमी तिथि पर व्यातिपात योग और वरीयान योग बन रहा है. मृगशीर्षा नक्षत्र रहेगा. इसके अलावा लगभग पूरे दिन भद्राकाल रहेगा. सुबह से ही 10:15 बजे भद्रा शुरू हो जाएगी और रात को भद्रा खत्म होगी. देखें 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार का पंचांग.
आज की तिथि - सुबह 10:15 बजे तक आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी और इसके बाद सप्तमी तिथि रहेगी.
आज का वार - शुक्रवार.
आज के व्रत-त्योहार - सप्तमी तिथि का श्राद्ध.
आज के ग्रह गोचर - द्रिक पंचांग के अनुसार, दोपहर 03:40 बजे चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेगा.
आज का नक्षत्र - सुबह 04:27 बजे से पूरे दिन म्रृगशीर्षा नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - शाम 06:17 बजे तक व्यातीपात योग और उसके बाद वरीयान योग रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 06:22 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:09 बजे
चन्द्रोदय - देर रात 10:41 बजे
चन्द्रास्त - देर रात 01:00 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:46 बजे से 05:34 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:52 बजे से दोपहर 12:39 बजे तक
अमृत काल - शाम 06:40 बजे से रात 08:10 बजे तक
राहुकाल - सुबह 10:47 बजे से दोपहर 12:16 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 03:13 बजे से 04:41 बजे तक
कुलिक - सुबह 07:51 बजे से 09:19 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:44 बजे से 09:31 बजे तक, दोपहर 12:39 बजे से 01:26 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 09:41 बजे से 11:11 बजे तक
वणिज - सुबह 10:15 बजे तक
विष्टि - सुबह 10:15 बजे से रात 09:07 बजे तक
बव - रात 09:07 बजे से 3 अक्टूबर की सुबह 08:00 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)