Aaj Ka Panchang: ये है 01 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज गुरु प्रदोष व्रत, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 01 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज गुरु प्रदोष व्रत, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 1 January 2026: 1 जनवरी को गुरुवार है और यह दिन विष्णु जी की कृपा से अति शुभ रहने वाला है. गुरुवार के दिन विष्णु जी की विशेष पूजा करने का विधान है. आइए जानें 1 जनवरी 2026 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है औेर राहुकाल कब से  कब तक है? इस कड़ी में जानेंगे क्या है आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 01, 2026, 06:00 AM IST
1 January 2026 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 1 January 2026: गुरुवार यानी 1 जनवरी 2026 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त गुरुवार को बृहस्पति देव और विष्णु जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुख दूर होते हैं और विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है. संकट दूर होते हैं और कुंडली से गुरुदोष दूर होता है. गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति से शुरू होता है जो ज्ञान के कारक ग्रह हैं. आइए 1 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

1 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (1 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
1 जनवरी 2026 को तिथि- पौष शुक्ल त्रयोदशी तिथि रात 10:22 बजे तक, इसके बाद पौष शुक्ल चतुर्दशी तिथि.
1 जनवरी 2026 को वार गुरुवार है.
1 जनवरी 2026 को रोहिणी नक्षत्र बीच रात 10:48 बजे तक. इसके बाद म्रृगशीर्षा  नक्षत्र.
1 जनवरी 2026 को योग- शुभ योग शाम 05:12 बजे तक. इसके बाद शुभ योग.
1 जनवरी 2026 को करण- कौलव दोपहर 12:06 बजे तक इसके बाद तैतिल बीच रात 10:22 बजे तक, इसके बाद गर.

1 जनवरी 2026 को व्रत त्योहार
1 जनवरी 2026 को गुरु प्रदोष व्रत.

जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
1 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह 07:12 बजे. 
1 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 05:48 बजे.
1 जनवरी 2026 को चंद्रोदय दोपहर 03:35 बजे.
01 जनवरी 2026 को चंद्रस्त प्रातः 05:56 बजे.
1 जनवरी 2026 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.
1 जनवरी 2026 को चंद्रमा का वृषभ राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

1 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
1 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:09 बजे से लेकर दोपहर 12:51 बजे तक.
1 जनवरी 2026 को अमृत काल- शाम 07:58 बजे से लेकर रात 09:23 बजे तक.
1 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:36 से लेकर  सुबह 06:24 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
1 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
1 जनवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 01:49 से लेकर दोपहर 03:09 बजे तक
1 जनवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 07:12 से लेकर सुबह 08:31 बजे तक.
1 जनवरी 2026 को कुलिक- सुबह 11:10 से लेकर दोपहर 11:10 बजे तक. 
1 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 10:44 से लेकर दोपहर 11:26 बजे तक. दोपहर 02:58 से लेकर दोपहर 03:41 बजे तक.
1 जनवरी 2026 को वर्ज्यम्- दोपहर 03:42 से लेकर शाम 05:07 बजे तक. सुबह 03:46 से लेकर सुबह 05:11 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट.

aaj ka panchang

