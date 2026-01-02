Aaj Ka Panchang: ये है 02 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज शुक्ल के बाद ब्रह्म योग, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 2 January 2026: शुक्रवार यानी 2 जनवरी 2026 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुख दूर होते हैं और लक्ष्मी जी की कृपा से धन प्राप्ति होती है. संकट दूर होते हैं और कुंडली से शुक्रदोष दूर होता है. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो धन और सुख के कारक ग्रह हैं. आइए 2 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

2 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (2 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

2 जनवरी 2026 को तिथि- पौष शुक्ल चतुर्दशी तिथि शाम 06:53 बजे तक, इसके बाद पौष शुक्ल पूर्णिमा तिथि.

2 जनवरी 2026 को वार शुक्रवार है.

2 जनवरी 2026 को म्रृगशीर्षा नक्षत्र बीच रात 08:04 बजे तक. इसके बाद आद्रा नक्षत्र.

2 जनवरी 2026 को योग- शुक्ल योग दोपहर 01:06 बजे तक. इसके बाद ब्रह्म योग.

2 जनवरी 2026 को करण- गर दोपहर 08:38 बजे तक इसके बाद वणिज शाम बीच शाम 06:53 बजे तक, इसके बाद विष्टि.

जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

2 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह 07:12 बजे.

2 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 05:48 बजे.

2 जनवरी 2026 को चंद्रोदय दोपहर 04:40 बजे.

3 जनवरी 2026 को चंद्रस्त प्रातः 07:02 बजे.

2 जनवरी 2026 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.

2 जनवरी 2026 को चंद्रमा का वृषभ राशि में सुबह 09:25 तक संचरण. इसके बाद मिथुन राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

2 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

2 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:09 बजे से लेकर दोपहर 12:51 बजे तक.

2 जनवरी 2026 को अमृत काल- दोपहर 12:15 बजे से लेकर दोपहर 01:40 बजे तक.

2 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:36 से लेकर सुबह 06:24 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

2 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

2 जनवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 11:11 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक

2 जनवरी 2026 को यम गण्ड- शाम 03:09 से लेकर शाम 04:29 बजे तक.

2 जनवरी 2026 को कुलिक- सुबह 08:32 से लेकर सुबह 09:51 बजे तक.

2 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:19 से लेकर सुबह 10:02 बजे तक. दोपहर 12:51 से लेकर दोपहर 01:34 बजे तक.

2 जनवरी 2026 को वर्ज्यम्- शाम 03:33 से लेकर शाम 04:59 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

