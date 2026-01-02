Advertisement
trendingNow13060548
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 02 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज शुक्ल के बाद ब्रह्म योग, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 02 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज शुक्ल के बाद ब्रह्म योग, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 2 January 2026: 2 जनवरी को शुक्रवार है और यह दिन लक्ष्मी जी की कृपा से अति शुभ रहने वाला है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. आइए जानें 2 जनवरी 2026 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है औेर राहुकाल कब तक है? आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 02, 2026, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang 2 January 2026
Aaj Ka Panchang 2 January 2026

Aaj Ka Panchang 2 January 2026: शुक्रवार यानी 2 जनवरी 2026 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुख दूर होते हैं और लक्ष्मी जी की कृपा से धन प्राप्ति होती है. संकट दूर होते हैं और कुंडली से शुक्रदोष दूर होता है. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो धन और सुख के कारक ग्रह हैं. आइए 2 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

2 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (2 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
2 जनवरी 2026 को तिथि- पौष शुक्ल चतुर्दशी तिथि शाम 06:53 बजे तक, इसके बाद पौष शुक्ल पूर्णिमा तिथि.
2 जनवरी 2026 को वार शुक्रवार है.
2 जनवरी 2026 को म्रृगशीर्षा नक्षत्र बीच रात 08:04 बजे तक. इसके बाद आद्रा नक्षत्र.
2 जनवरी 2026 को योग- शुक्ल योग दोपहर 01:06 बजे तक. इसके बाद ब्रह्म योग.
2 जनवरी 2026 को करण- गर दोपहर 08:38 बजे तक इसके बाद वणिज शाम बीच शाम 06:53 बजे तक, इसके बाद विष्टि.

जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
2 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह 07:12 बजे. 
2 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 05:48 बजे.
2 जनवरी 2026 को चंद्रोदय दोपहर 04:40 बजे.
3 जनवरी 2026 को चंद्रस्त प्रातः 07:02 बजे.
2 जनवरी 2026 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.
2 जनवरी 2026 को चंद्रमा का वृषभ राशि में सुबह 09:25 तक संचरण. इसके बाद मिथुन राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

2 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
2 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:09 बजे से लेकर दोपहर 12:51 बजे तक.
2 जनवरी 2026 को अमृत काल- दोपहर 12:15 बजे से लेकर दोपहर 01:40 बजे तक.
2 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:36 से लेकर  सुबह 06:24 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
2 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
2 जनवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 11:11 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक
2 जनवरी 2026 को यम गण्ड- शाम 03:09 से लेकर शाम 04:29 बजे तक.
2 जनवरी 2026 को कुलिक- सुबह 08:32 से लेकर सुबह 09:51 बजे तक. 
2 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:19 से लेकर सुबह 10:02 बजे तक. दोपहर 12:51 से लेकर दोपहर 01:34 बजे तक.
2 जनवरी 2026 को वर्ज्यम्- शाम 03:33 से लेकर शाम 04:59 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Samudrik Shastra: नाखूनों पर तिल होना देता है कई तरह के संकेत, जानिए एक एक नाखून के तिल का मतलब! 

और पढ़ें- Venus Mountain: क्या बताता है हथेली का शुक्र पर्वत, जानें इस पर बने त्रिभुज से लेकर द्वीप जैसे निशान के संकेत!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
DNA Analysis
DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर
DNA
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर
जम्मू-कश्मीर में वंदे मातरम् विवाद, MMU ने सरकारी निर्देशों पर उठाए सवाल
hindi Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में वंदे मातरम् विवाद, MMU ने सरकारी निर्देशों पर उठाए सवाल
मोदी सरकार की डेडलाइन से नक्सलियों में दहशत, 50 लाख के इनामी बर्सा ने डाले हथियार
Naxalism News
मोदी सरकार की डेडलाइन से नक्सलियों में दहशत, 50 लाख के इनामी बर्सा ने डाले हथियार
'राहुल गांधी श्रीराम नहीं रावण...' शिवसेना नेता निरुपम का LOP नेता पर विवादित बयान
maharashtra news hindi
'राहुल गांधी श्रीराम नहीं रावण...' शिवसेना नेता निरुपम का LOP नेता पर विवादित बयान
पाक जेलों में बंद भारतीय कैदियों की होगी घर वापसी! क्या कहता है कॉन्सुलर एक्सेस?
india pakistan news
पाक जेलों में बंद भारतीय कैदियों की होगी घर वापसी! क्या कहता है कॉन्सुलर एक्सेस?
2 जनवरी की सुबह बनेगी 'मुसीबत', 50 मीटर तक गिर सकती है विजिबिलिटी; ठप होंगे हाईवे!
weather update
2 जनवरी की सुबह बनेगी 'मुसीबत', 50 मीटर तक गिर सकती है विजिबिलिटी; ठप होंगे हाईवे!
2025 में पंजाब प्रशासन में बड़ा डिजिटल बदलाव, 1.85 लाख लोगों को घर बैठे मिलीं सेवाएं
Punjab news in hindi
2025 में पंजाब प्रशासन में बड़ा डिजिटल बदलाव, 1.85 लाख लोगों को घर बैठे मिलीं सेवाएं
भगवंत मान सरकार ने पेश किया पंजाब पुलिस का विजन 2026, तकनीक और तेज रिस्पॉन्स पर फोकस
Announcement of Punjab government
भगवंत मान सरकार ने पेश किया पंजाब पुलिस का विजन 2026, तकनीक और तेज रिस्पॉन्स पर फोकस
बौखलाए पाकिस्तान ने फर्जी फोटो से किया भारत पर हमले का दावा, एक्सपर्ट ने खोली पोल
india pakistan news
बौखलाए पाकिस्तान ने फर्जी फोटो से किया भारत पर हमले का दावा, एक्सपर्ट ने खोली पोल