Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 03 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज पौष पूर्णिमा, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 03 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज पौष पूर्णिमा, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 3 January 2026: 3 जनवरी को शनिवार है और यह दिन शनिदेव और हनुमान जी की कृपा से अति शुभ रहने वाला है. शनिवार के दिन शनिदेव और हनुमान जी की विशेष पूजा करने का विधान है. 3 जनवरी 2026 को तिथि और नक्षत्र कौन सा है औेर राहुकाल कब से कब तक है, आइए जानें. इस कड़ी में जानेंगे क्या है आज का पूरा पंचांग.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 03, 2026, 06:00 AM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 3 January 2026: शनिवार यानी 3 जनवरी 2026 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुख भय और संकट दूर होते हैं और शनिदेव की क्रूर दृष्टि का प्रभाव कम हो जाता है. इसके साथ ही कुंडली से शनिदोष दूर हो जाता है. शनिवार का दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो न्याय और कर्मफल के कारक ग्रह हैं. आइए 3 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

3 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (3 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
3 जनवरी 2026 को तिथि- पौष शुक्ल पूर्णिमा तिथि दोपहर 03:32 बजे तक, इसके बाद माघ कृष्ण प्रतिपदा तिथि.
3 जनवरी 2026 को वार शनिवार है.
3 जनवरी 2026 को आद्रा नक्षत्र बीच शाम 05:27 बजे तक. इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र.
3 जनवरी 2026 को योग- ब्रह्म योग रात 01:06 बजे तक. इसके बाद इन्द्र योग.
3 जनवरी 2026 को करण- बव दोपहर 03:32 बजे तक इसके बाद बालव रात बीच सुबह 01:58 बजे तक, इसके बाद कौलव.

3 जनवरी 2026 को व्रत त्योहार
3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा.

3 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
3 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह 07:13 बजे. 
3 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 05:49 बजे.
3 जनवरी 2026 को चंद्रोदय शाम 05:49 बजे.
4 जनवरी 2026 को चंद्रस्त प्रातः 08:00 बजे.
3 जनवरी 2026 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.
3 जनवरी 2026 को चंद्रमा का मिथुन राशि में पूरा दिन और रात संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

3 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
3 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:10 बजे से लेकर दोपहर 12:52 बजे तक.
3 जनवरी 2026 को अमृत काल- दोपहर 08:32 बजे से लेकर दोपहर09:57 बजे तक.
3 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:36 से लेकर  सुबह 06:24 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
3 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
3 जनवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 09:52 से लेकर सुबह 11:11 बजे तक
3 जनवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 01:50 से लेकर दोपहर 03:10 बजे तक.
3 जनवरी 2026 को कुलिक- सुबह 07:12 से लेकर सुबह 08:32 बजे तक. 
3 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:37 से लेकर सुबह 09:20 बजे तक.
3 जनवरी 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 04:19 से लेकर सुबह 05:46 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

